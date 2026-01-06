世豐12月營收2.19億元 登全年單月新高

螺絲大廠世豐螺絲（2065）今日公布2025年12月合併營收達2.19億元，呈現月增40.54％。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕螺絲大廠世豐螺絲（2065）今日公布2025年12月合併營收達2.19億元，呈現月增40.54％、年增8.39％表現，改寫2025年全年單月新高水準；全年營收為20.72億元，較去年同期減少10.76％。

世豐指出，12月營收主要受惠旗下美洲地區客戶訂單出貨回升，加上越南廠先前配合客戶調整拉貨排程，於12月順利完成出貨，帶動整體出貨量增加，推升12月營收創2025年全年單月新高水準。此外，集團仍透過持續優化生產品質、效率等，有效滿足客戶高品質及交期需求，維持整體營運表現穩健。

世豐表示，集團仍不斷推動多功能客製化新產品研發，拓展建築工程、戶外及居家裝修等多元應用市場，藉此增加新業務接單及送樣機會，強化產品競爭力與市場滲透率，同時集團亦積極深化東南亞及歐洲市場的業務發展，助力中長期營運成長奠定穩固基礎。

展望今年第一季，世豐將持續審慎因應全球經濟波動與區域政策變化，掌握美洲地區居家DIY、建築工業及公共建設領域對螺絲產品的穩定需求，並與客戶共同研發設計多功能性客製化新產品，以因應建築工程、戶外及居家裝修等多元應用需求。

