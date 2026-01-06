AI重塑工作模式？調查揭「這項技能」成新職場基本功

邁入2026年，AI流利度成為職場上重要的技能。（ZOOM提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕邁入2026年，人工智慧不再只是技術部門的專屬語言，「AI流利度（AI Fluency）」正快速成為新一代職場的基礎能力，隨著代理式AI（Agentic AI）加速走入企業核心流程，能否理解、協作並善用AI，已逐漸成為影響組織競爭力的關鍵分水嶺。

根據Zoom近期委託進行的調查顯示，高達98%的台灣工作者已在職場中使用AI工具，顯示AI應用在台灣職場的高度普及。這項數據也反映出，在缺工壓力、營運成本上升與產業結構轉變的多重挑戰下，企業正加速推動數位與營運轉型，尋求更具韌性與延展性的解方。

請繼續往下閱讀...

身為全球科技供應鏈的重要樞紐，台灣企業對AI的期待，已不再侷限於提升效率與速度，而是進一步希望AI能成為具備自主判斷與決策能力的「智慧夥伴」，協助強化客戶信任、優化決策品質，並在高度競爭的全球市場中建立長期優勢。

Zoom公布2026年七大AI趨勢預測，點出代理式AI將如何全面改變工作模式、員工體驗與企業營運邏輯。

1：代理式AI正重新定義工作效率與流程

隨著智慧代理人融入日常工作，員工可將大量重複性任務交由AI處理，包括更新專案進度、安排會議、摘要討論內容與追蹤後續行動，進而釋放時間投入更具價值的創意發想、策略規劃與人際協作。

2：AI流利度成為新世代工作者的基本門檻

未來的關鍵能力不只是「會不會用 AI」，而是能否理解AI的建議、判斷其適用情境，並在必要時提出質疑。企業若能透過系統化培訓與有效的變革管理，協助員工建立與AI協作的能力，將更能放大新興工具的實質價值。

3：在人力管理層面，焦點也正從人力配置轉向「工作體驗」管理

AI驅動的人力系統將動態衡量績效、成本與客戶效益，優化人力與虛擬代理的協作模式。以客服中心為例，AI不僅能預測互動需求，也能判斷在不同情境下，應由人類或虛擬代理介入，以達成最佳服務成果。

4：虛擬代理的角色全面升級

未來的虛擬代理不再只是制式回應的聊天機器人，而是能結合情感智慧、自主執行並解決問題的「數位同事」。企業將以量化指標管理虛擬代理的績效、成本與使用體驗，而非將其視為無限使用的免費資源。

5：聯合式 AI（Federated AI）成為提升企業韌性與信任的重要基礎

透過整合多種模型的優勢，企業能在準確度、靈活性與成本效益之間取得平衡，確保AI系統具備長期適應力，並為未來擴展建立可信任的基礎。

6：透明度成為AI信任的新關鍵

在AI應用愈發複雜、深入營運核心的情況下，能否清楚說明AI如何運作、使用哪些資料以及決策依據，將成為企業差異化的重要指標。將透明度內建於產品設計與營運流程中的企業，更有機會與客戶建立長期信任關係。

7：資安風險進入全新階段

展望2026年，AI將大幅壓縮資安漏洞被武器化的時間，從過去數天甚至數週，縮短至僅需數小時。這迫使企業資安長（CISO）進入「超高速修補」時代，必須加快漏洞修補節奏，並建構能持續快速更新的系統架構，否則將面臨更高的攻擊風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法