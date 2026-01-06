外送專法三讀 經部：要求平台業者保存商家紀錄至少2年

經濟部商業署將配合外送專法，訂定平台業者與合作商家的外送合作契約範本，將要求平台業者保存與合作商家的紀錄至少2年。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕立法院今（6）日三讀通過《外送員權益保障及外送平台管理法》，經濟部商業署將配合外送專法，訂定平台業者與合作商家的外送合作契約範本，將要求平台業者保存與合作商家的紀錄至少2年。

為保障平台合作商家權益，經濟部將配合《外送員權益保障及外送平台管理法》訂定外送平台業者與合作商家外送合作契約範本，明確納入保障商家權益的必要規範，包括要求外送平台明確揭露其費用收取方式、貨款結算、契約終止與爭議處理機制等，亦要求外送平台業者應保存與合作商家有關紀錄至少2年，包括外送合作契約、合作商家接收訂單及提供商品的時間及內容，以及爭議處理紀錄等。

商業署表示，隨著數位經濟蓬勃發展，外送平台已成為消費者日常生活中重要配送服務，經濟部將協助商家與外送平台建立透明且公平的合作規範，促使雙方互信合作，促進產業穩定成長，並呼籲外送平台業者在合理利潤範圍內反饋合作商家，與餐飲業者利潤共享。

