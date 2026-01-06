北京突發禁令！斷供日本「軍民兩用物資」 報復高市早苗挺台

中國為報復日本首相挺台言論，宣布即刻斷供「軍民兩用物資」，直接衝擊日本製造無人機與高階晶片所需的關鍵原料及稀土。圖為中國武漢工廠內的無人機生產線。（法新社資料照）

〔編譯陳誠良／綜合報導〕中國對日本發動最新一波精準經濟打擊！中國商務部週二（6日）發布聲明，即日起禁止對日本出口所有「軍民兩用物資」（dual-use items）。據《路透》報導，這項涵蓋軍事與民用領域的廣泛禁令，是北京針對日本首相高市早苗）近期發表「台灣有事」言論的直接報復，意圖從源頭阻斷日本製造無人機與高階晶片的關鍵能力。

鎖定軟體、技術與稀土 掐死日本供應鏈

這項禁令的殺傷力在於其定義的廣泛性。聲明明確指出，「軍民兩用物資」是指同時具有民用和軍事用途的貨物、軟體和技術。這不僅包含傳統軍需品，更直接點名了製造現代化戰爭機器，如無人機與高階晶片所必不可少的特定「稀土元素」。

中國商務部強調，禁止將此類物資出口給日本軍事用戶，或用於任何能增強日本軍事力量的目的；更警告任何國家或地區的組織與個人若違反禁令將物資轉交日本，將被追究法律責任。這意味著中國試圖全面封鎖日本獲取關鍵科技原料的管道。

這場貿易戰的導火線，源於素有「鐵娘子」之稱的日本首相高市早苗日前的強硬表態。高市公開宣稱，若中國武力攻擊民主台灣，將被視為對日本的「生存威脅」。這番言論被視為將「台灣有事即日本有事」的戰略概念推向新高度，引發北京強烈不滿，痛批日方「挑釁」。中國外交部隨後質疑，日本是利用台灣議題作為擴充軍備的藉口，因此祭出「軍民兩用物資」禁令作為實質懲罰。

除了台灣議題，日本急遽升高的防衛能力也讓中國感到威脅。日本內閣去年12月底批准了將於今年4月啟動的新財政年度預算，其中防衛預算大增3.8％，達到歷史新高的9兆日圓（約新台幣1.88兆元）。

中國官媒《新華社》還發表評論，抨擊日本近年來大幅調整安保政策、放寬武器出口限制，並試圖發展攻擊性武器。儘管中國海關數據顯示，截至去年11月，中國對日稀土出口量仍增長35％，但隨著今日「軍民兩用物資」禁令正式生效，日本科技與軍工產業恐將面臨立即性的斷鏈危機。

