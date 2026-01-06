中招了嗎？千萬別在「每月這天」檢視預算 簡直是財務陷阱

「新錢效應」是檢視預算的最糟糕時機原因。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕新的一年為你提供了一個重要的機會，能檢視預算、調整花費，確保2026年的財務成功。美國理財網站《GOBankingRates》諮詢了ChatGPT，詢問哪一天最不應該檢視預算，它認為是「發薪日」，並給出了令人意外的觀點。

ChatGPT認為，「發薪日」最不應該檢視預算。它指出，發薪日並非財務重置，你只是自己以為是，發薪日隔天會讓人產生心理上的假性重置。ChatGPT說「你的大腦把收入到帳當作『新的一個月、新的錢、重新開始』。」這會讓你更願意增加新支出，更自信自己之後會處理，對即將到期的帳單或過去的錯誤不太在意。「這恰恰是做出良好預算所不需要的心態。」

請繼續往下閱讀...

ChatGPT還指出，人們在領到薪水的第1到3天特別容易消費，「很多人會在發薪日後立刻購物。」檢視預算的風險包括：你還沒看到初期支出、低估了變動性支出、設定了不切實際的每週或每月花費目標，它比喻「就像感恩節大餐後立刻制定減肥計劃，你的期望會被扭曲。」

發薪日的隔天，你銀行帳戶的數字可能會誤導你。ChatGPT 指出，像以下常見支出可能還沒扣除：房租／房貸、貸款、水電費、信用卡帳單、各種訂閱，ChatGPT總結「如果在扣除這些之前就編制預算，你其實是在用並不屬於你的錢做計劃。」

ChatGPT提到一組心理現象，稱之為「新錢效應」（fresh money effect），這也是它認為發薪日的隔天是檢視預算的最糟糕時機的原因。樂觀偏差（Optimism bias）會覺得「我買得起這個」；風險承受度降低（Lower risk aversion）會感覺花錢更安全；衝動性增加（Higher impulsivity）會更容易決定消費或投資。因此，ChatGPT 得出結論「在這種心態下做出的預算決策，幾乎總是過於慷慨、不切實際。」

何時檢視預算最合理？報導引述ChatGP 建議「最好在發薪日前一天檢視預算」，因為這時你最清楚哪裡超支了、哪裡還沒花完、哪些帳單即將到期、哪些地方需要修正。

另外一個選擇是發「薪日後三到五天再檢視」，當帳單已扣、定期轉帳已完成、發薪後的衝動消費期過了，你的真正可用現金才清楚。ChatGPT最後總結「這時的預算反映的是你的真實財務狀況，而不是暫時的高額餘額。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法