智利櫻桃大軍到！這國價格狂跌4成挑戰地板價 台灣也嚐甜甜價

隨著智利櫻桃運抵中國各地港口的數量增加，中國主要批發和零售市場的櫻桃價格下降高達40%。（歐新社）

〔財經頻道／綜合報導〕近幾週來，隨著智利櫻桃運抵中國各地港口的數量增加，中國主要批發和零售市場的櫻桃價格下降高達40%。這一趨勢與中國和拉丁美洲之間航運頻率的提高以及冷藏貨櫃運力的擴大相吻合。

根據最新的中媒報導，部分城市的零售價格比11月初下降了近40%。上週媒體才報導，新年假期期間的平均批發價格比去年同期下降15%至25%。零售價格也有回落，但幅度較小。

近日，廣州港接收了大量智利櫻桃。根據港務局消息，週五，兩艘載有1300多個貨櫃的貨輪抵達廣州港，共計2.6萬噸智利櫻桃，廣州港是中國智利櫻桃最大的入境口岸。

在天津港，2026年元旦當天迎來了首批智利櫻桃，共314個貨櫃。港務局表示，清關和物流協調完成後，這批櫻桃將在五天內運往北京、天津和河北省的市場。

在中國，假日期間櫻桃通常被視為高價值水果。一位北京消費者告訴《環球時報》，近幾週櫻桃價格下降，讓她能夠在同樣的預算內購買更多櫻桃。

報導稱，智利預計本季櫻桃出口量將達到創紀錄的65.5萬噸，其中超過90%將出口到中國。在中國，智利櫻桃曾在2023年10月達到最高每斤人民幣200元（約台幣895元），此後價格一路下跌，一度降至每斤人民幣42.5元。日前有水果賣家在直播間喊價「昨天我賣的人民幣129元，現在只要人民幣89元，挑戰全網櫻桃地板價。」

根據中國食品商物網2026年1月6日最新報價，櫻桃每斤平均售價約67.17元人民幣（約合新台幣301元）。

繼中國市場價格大跌15-25%之後，台灣的櫻桃也出現價格下滑的情形。本週傳統市場平均批發價每台斤199元，預估零售價每台斤598元，相較於前陣子批發價約280至300元的價格，出現約3成的跌幅。

台灣市場上目前以進口智利與紐西蘭櫻桃為主，價格因產地、品種、大小及包裝（盒裝、禮盒）而異，近期智利櫻桃因供應量大，價格有所下降，市售零售價可能約落在每台斤200元起，而中高階禮盒裝則可能從數千元至上萬元不等。

