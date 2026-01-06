美國晶片出口管制重創運算能力 中國DeepSeek的震撼曇花一現

DeepSeek（深度求索公司）自2025年1月推出聊天機器人DeepSeek R1後，就震撼西方科技公司，但此後DeepSeek公布7次模型更新，卻不再引發同樣效應，主要因為美國實施晶片出口管制措施，使其運算能力受限。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《CNBC》報導，中國人工智慧（AI）新創企業DeepSeek（深度求索公司）自2025年1月推出聊天機器人DeepSeek R1後，就震撼西方科技公司，導致輝達、博通、艾司摩爾（ASML）股價暴跌，但此後DeepSeek公布7次模型更新，卻不再引發同樣效應，主要因為美國實施晶片出口管制措施，讓DeepSeek的運算能力受限。

報導說，在DeepSeek問世後，輝達2025年1月17日股價暴跌17%，市值蒸發約6000億美元，博通股價也下跌17%，ASML也重挫7%，市場陷入恐慌模式，因1家名不見經傳的中國AI實驗室竟能挑戰美國在這個領域的霸主地位。

請繼續往下閱讀...

投資公司D. A. Davison高級分析師普拉特（Alex Platt）表示：「深度求索去年1月發布的DeepSeek R1，確實震驚了市場，當時的敘事就是中國僅落後美國9至12個月。」

但11個月過後，上述科技公司不僅恢復元氣，業務還繼續成長。輝達在2025年10月市值突破5兆美元，成為全球首見；博通股價2025年大漲49%，ASML也上漲36%。

市場研究公司Gartner資深主任卡達巴圖（Haritha Khandabattu）表示：「DeepSeek R1去年1月問世後，造成廣泛可見的重新定價，因它改變了全球對前沿模式成本曲線和中國競爭力的看法，並以1種直接打擊半導體和超大規模數據中心敘事的方式做到了這點。 」但此後DeepSeek已公布7次模型更新，卻未造成同樣的效應。分析師指出，DeepSeek自2025年1月以來發布的產品，都是2024年年底推出的V3模型和R1模型的更新，而不是全新的模型。

卡達巴圖表示，雖然 DeepSeek最新發布的模型在效率和功能方面實現了「可信的階躍式變化」，但市場將其視為「延續和鞏固」，而非新的「衝擊波」。

分析師表示，DeepSeek尚未公布最新模型的部分原因可能是運算能力受限。普拉特說：「運算能力一直是個很大的瓶頸，演算法研究和架構創新能力畢竟有限。 」

英國《金融時報》2025年8月報導，由於在華為自研晶片上訓練 R2 模型面臨挑戰， DeepSeek延後了原本計畫在2025年5月公布的R2模型。

由於輝達功能最強大的晶片受到出口管制，北京當局鼓勵DeepSeek使用這些處理器，以減少對美國替代品的依賴。

《晶片戰爭》一書的作者米勒（Chris Miller）指出：「過去幾年，中國能夠獲得的運算能力受到了限制，這在很大程度上是因為美國對晶片銷售的限制。如果中國想建立高級模型，就需要使用高級運算資源。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法