AI投資熱潮延燒，主動元大AI新經濟ETF追募200億元募集額度獲准。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕全球股市因AI需求成長頻創新高，去年IPO規模最大、全台首檔聚焦AI新經濟投資的主動式ETF「主動元大AI新經濟（00990A）追加募集額度200億元已獲央行同意，預計自1月8日起釋放至次級市場。

主動元大AI新經濟於募集期間，寫下「首次募集即達近200億上限」紀錄，根據最新集保結算所統計，00990A自掛牌後分別以單周增1.7萬人、1.8萬人，連續兩周投資人數持續增加，顯見AI主題投資熱度，如今200億元追加募集額度過關後，總額度來到400億元。

請繼續往下閱讀...

據最新持股清單，00990A除手握輝達、Google等AI標配，也為投資人選配AI數位廣告AppLovin、AI金屬材料三井金屬等題材，台股部分則有台積電（2330）、台達電（2308）等，目前美股比重約66%，台股16%，日股7%。

法人分析，全球股市動能聚焦AI，首富馬斯克更預言AI將幫助美國實現GDP「雙位數增長率」。在這波浪潮下，聯準會更將AI生產力提升納入經濟前景評估，各大軟硬體廠商皆投入大量資金於AI研發，各國政府視AI為國家重要戰略，都將持續推動AI發展及應用落地。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法