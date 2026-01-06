金酒公司總經理閃電換人 丁丞康調廈門分公司

王中聖（右三）擔任縣府綜發處處長，於金門機場聯合候補櫃台協助叫號事宜。（擷自王中聖臉書）

〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天召開董事會，公司總經理丁丞康調金門酒廠（廈門）貿易有限公司（廈門分公司）總經理，遺缺由去年11月才走馬上任的總公司副總經理王中聖升任，並自今日起生效。

金酒公司這一波異動，還包括總公司董事陳世保、廈門分公司總經理呂清福，兩人都因過去曾任縣府秘書長，恐觸及公務員服務法第16條，有關公務員離職後利益迴避，即所謂「旋轉門條款」，已由董事會通過予以辭退。

金酒公司新任總經理中王中聖2025年1月由縣長室機要秘書升綜合發展處處長，10月中旬調至金酒總公司行政副總經理，不到3個月即升任總經理，有人說，王中聖甚得縣長陳福海信任，此次安排才列入「海」選名單。

相較於陳福海上任之初，2023年4月從全台眾多報名角逐人選中，同樣是「海」選出線的丁丞康，也曾一度被調往廈門分公司兼任總經理，在完成金酒中國總經銷廠商徵選後回到總公司專任總經理。金酒廈門分公司董事會已通過由丁丞康擔任廈門公司總經理。

