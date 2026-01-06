輝能攜手達宇電能 期望拓展E-Bike市場

輝能科技、達宇電能宣布戰略合作。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕固態電池廠輝能今日表示，與電池模組廠達方（8163）子公司達宇電能（Darfon Energy Tech）建立戰略合作關係，將共同推出面向電動自行車（E-Bike）與智慧移動載具（LEV）的「固態電池解決方案」，回應全球對微型移動在室內充電、交通運輸與不同里程使用情境下的電池安全與體驗需求。

達方近年持續耕耘以E-Bike為主力的綠能事業，不過近年因市況不佳、表現較為壓抑，不過該公司日前指出，歐美庫存去化逐漸告終，今明年起將逐步復甦。

請繼續往下閱讀...

針對與輝能合作，達宇電能高層表示，固態電池的導入將為儲能市場帶來革命性的安全性與效率轉型。未來這項技術將加速應用在電動自行車，智慧移動載具及儲能系統，為消費者帶來更多安心與便利。

輝能科技創辦人兼執行長楊思枬表示，E-Bike是高頻使用、近人距離、且充電場景最貼近日常生活的市場，固態電池若要被世界真正採用，必須在可量產、可整合、可驗證的產品形態中落地，與達宇合作，正是把材料與電芯創新，推進到終端產品價值的關鍵一步。

輝能指出，此次合作以「電芯—電池組—系統—應用」的共同開發模式為主軸，輝能科技提供第四代超流體化全無機固態電芯與量產平台基礎，輔以「安全、性能與成本」三者可以兼得的優勢，並結合達宇電能通過豐富的整合式系統設計經驗，滿足市場對鋰電池安全性的各項需求。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法