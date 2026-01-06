2025年Q2全國新增房貸 平均要揹26.41年

房貸還款期數仍居高不下。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕房貸還款期數仍居高不下，根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第二季全國新增房貸平均房貸期數達317期、約26.41年，季減約兩期，六都則全數超過26年。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，2015年房貸平均年期首度突破20年，近幾年隨著30年期房貸逐漸普及，尤其在新青安後改變更為顯著，2023第三季新青安上路前一年平均房貸年期約293期，新青安後連續8季都超過300期，最近一次統計雖然未再創新高，但申貸30年期房貸若年紀允許，在市場上已經成為常態，一方面現在首購民眾比率高，另一方面房價上漲民眾透過拉長還款年限，降低每月負擔，有些則是手上多留些現金，投資其他金融資產。

多數縣市新增房貸期數未再創新高

進一步分析區域數據，2025年全國第2季平均房貸期數為317期，2024年同期則是315期，整體變化不大，但呈現居高不下的樣貌。六都平均皆逾26年，台北市第二季平均313期，新北328期，桃園市332期，台中市324期，台南市327期，高雄市326期，多數區域房貸期數並未再創高。

曾敬德建議，除了拉長年期的狀況外，過去資金成本便宜，國人也習慣搭配使用寬限期，現在資金環境不再寬鬆，一方面寬限期申請或延長不像過去寬鬆，一方面想要使用寬限期而轉貸的房貸利率，也可能會比之前高，建議民眾要先做好財務規劃，避免寬限期到期後，開始償還本金後財務壓力驟增。

