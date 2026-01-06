臺慶科去年12月營收6.25億元創新高 馬來西亞新廠通過美系客戶認證

臺慶科去年12月營收6.25億元創歷史新高，馬來西亞新廠通過美系客戶認證。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕受惠AI應用客戶拉貨積極、磁珠第一波漲價後下游客戶積極備貨，被動元件電感大廠臺慶科（3357）今日公告去年12月營收6.25億元、月增4%、年增25%，寫下單月歷史新高；此外，臺慶科也表示，馬來西亞廠已通過美系大廠認證，正積極準備相關訂單移轉，增加交貨彈性後將有助於爭取AI訂單。

臺慶科去年營收穩定成長，12月、第四季、全年均同創歷史新高，去年全年營收66.17億元、年增20.2%，累計去年前三季毛利率達25.5%，每股稅後盈餘（EPS）7.84元、年增58%。

近期白銀價格大幅上漲，近3個月漲幅逾六成，光近一個月就漲三成。臺慶科指出，磁珠電感市佔率高，銀價上漲幅度已遠超過成本，未來配合整體需求，會以滾動式調整報價給下游客戶，以維持供應鏈健康。

針對今年展望，臺慶科仍看好AI相關應用帶來的成長，將強化AI電源電感產品的滲透率，至於車用市場穩定經營，著眼車用EMI產品線，其餘消費類產品持平看待，今年營收成長目標則希望有雙位數成長。

