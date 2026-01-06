營邦卡位AI儲存市場 強化今年成長動能

輝達於CES點名合作夥伴，其中包含營邦。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在CES keynote舞台上揭露最新合作夥伴，機殼廠營邦（3693）近年持續深耕AI儲存領域，也一同登上全球舞台。該公司今日也發表支援最新NVIDIA BlueField-4 DPU的2U JBOF，看好將成未來新的成長動能。

營邦董事長梁順營表示，隨著資料需求以前所未有的速度成長，營邦以輝達生態系夥伴之姿，全力投入以BlueField-4平台作為儲存控制核心的系統研發。F2032-G6提供具備高韌性、高效能且可擴展的全快閃儲存架構，賦予關鍵工作無與倫比的速度、可靠性與效率。

營邦說明，F2032-G6 2U JBOF儲存系統是擴展其支援輝達BlueField的AI儲存產品線，並專為AI推論（Inference）應用中的KV cache context儲存所優化，協助資料中心在高併發（High-concurrency）、低延遲的環境下，提升推論效能與整體系統效率。

此外，F2032-G6 採用高可用性、雙主動（Dual-active）節點架構，可在不中斷服務的情況下持續運作，為AI儲存提供完整的系統韌性，並為全快閃儲存部署帶來新世代的效能、容量與可用性。

輝達網路產品副總裁Yael Shenhav表示，AI推論與推理工作負載日益複雜，需要整合運算、網路與儲存的架構創新，以實現前所未有的效率與擴展性；輝達正與營邦合作，推出以BlueField-4 DPU為核心的加速 AI-native資料儲存平台，以支援代理式AI 時代的推論需求。

營邦表示，憑藉F2032-G6優越的2U/8 PB超高密度設計，公司正重新定義AI儲存的經濟效益與能效比。在大型雲端服務供應商紛紛加大AI 資本支出的浪潮下，營邦具備高技術門檻的高可用性、雙主動架構與DPU整合技術，不僅展現營邦卓越的研發實力，更反映營邦在AI伺服器與儲存設備市場中，已具備從基礎建設轉向高效能應用端的強大競爭力。

