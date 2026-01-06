自由電子報
宏達電2025年營收29億元 上市以來新低

2026/01/06 16:02

宏達電2025年營收29億元，上市以來新低。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕全球智慧型手機與虛擬實境平台及生態系統業者宏達電HTC（2498）2025年12月營收2.92億元，月減2.1%、年減26.2%；累計全年度營收29億元，年減5.8%，創上市以來新低。

宏達電持續加速 AI 智慧眼鏡穿戴佈局，旗下 VIVE Eagle 在2025年12月正式拓展香港，並持續擴大台灣通路佈局。香港方面，HTC 攜手電信商 1O1O、csl、SmarTone 及奢華眼鏡通路溥儀眼鏡，結合高速 5G 網路與專業配鏡服務，打造一站式 AI 穿戴體驗，以極簡設計結合語音操控、智慧拍攝、拍攝翻譯與 AI 搜尋等功能。同時，HTC 亦全面升級台灣實體體驗門市，攜手台灣大哥大、知名眼鏡品牌小林眼鏡，延續先前與精品眼鏡通路嘉晏光學 2020EYEhaus 及其多家專業經銷夥伴的合作成果，全台體驗據點現已突破 300 家。

HTC 表示，透過深化電信與精品眼鏡通路合作，並以高規格隱私與資安設計為核心，VIVE AI 已通過 ISO 27001 與 ISO 27701 國際資安與隱私驗證，確保使用者隱私與資訊安全，展現其穩健推動 AI 穿戴市場、融合科技、時尚與生活美學的策略方向。

另外，HTC旗下沉浸式內容創作與發行平台 VIVERSE 正式公布首屆全球大專院校「VIVERSE Spark」黑客松得獎名單。本屆競賽吸引來自北美、歐洲與亞洲超過 40 所大學參與，學生團隊以 WebXR 技術打造可跨裝置瀏覽的沉浸式作品，角逐最高 5000 美元現金獎，涵蓋沉浸式敘事、遊戲與社交體驗三大類別。VIVERSE 目前月活躍使用者已突破百萬，持續成為全球創作者的重要平台。

