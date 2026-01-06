群電2025年營收衰退7.3％ AI新品今年正式挹注業績

針對2026新年度的努力方向，群電強調，面對市場變化加速，公司必須為中長期發展奠定穩健且具備延展性的成長基礎。（群電提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕電源供應器廠群光電能（6412）去年12月營收27.81億元，月增8%、年減14.9%，第四季營收78.43億元，季減13.2%、年減20.5%，2025全年營收344.52億元、年減7.3%；管理層表示，20呎、40呎模組化AI貨櫃型算力中心的智慧環控系統，預計將於今年開始出貨，正式挹注營收。

群電表示，受惠於品牌客戶2025年底最後拉貨衝刺，去年12月營收較前月小幅回升，但是目前客戶端重要半導體供貨情形仍十分嚴峻，整體筆電及消費性相關產品的出貨動能持續受到壓抑，短期內尚未見有效改善。

展望2026年，群電預期重要半導體缺料情形將進一步加劇，包括個人電腦（PC）、消費性電子產業的出貨將更受限於關鍵元件的供貨瓶頸，而非取決於終端需求表現。不過，從正面角度觀察，客戶將更傾向於把資源優先配置於高階機種，有機會加速 AI PC與邊緣AI應用的滲透，對2026年的整體產品組合結構升級帶來正面助益。

針對2026新年度的努力方向，群光電能強調，面對市場變化加速，公司必須突破框架，以更機動、更前瞻的營運模式，持續優化產品組合與市場布局，為中長期發展奠定穩健且具備延展性的成長基礎。針對非AI應用領域，公司將以既有核心優勢為基礎，投入高附加價值與高成長性的應用領域，包括軍工、穿戴式裝置及工業自動化等應用，分散景氣循環與單一產業波動所帶來的風險。

另一方面，在AI資料中心應用領域，相較產業巨頭投入大規模資本競逐，群電目標審慎定位自身資源，透過具槓桿效益的策略聯盟機會，以「虛擬垂直整合」的合作模式，加速差異化技術的導入與市場拓展。目前，公司已持續加大投入資源，鎖定研發AI高功率電源、伺服器與通訊電源產品，相關新專案貢獻度預期自今年下半有機會明顯提升。

此外，在近期重要成果方面，群電深耕多年的智慧低碳業務，已成為切入AI資料中心基礎建設的另一利器。公司目前正攜手美超微（Supermicro）、資策會、易發精密等策略夥伴，共同開發模組化AI貨櫃型算力中心，為市場提供具備快速部署與彈性擴充能力的高效運算解決方案。

在此專案當中，群光電能將負責智慧環控系統，目標以具前瞻性的數位雙生與讀數虛擬化技術，將智能監測與無線通訊整合在各個模組化的鐵櫃陣列裡面，透過高度精準的實時監測機制、即時敏捷的智能管理系統，可望打造更穩定、更高效、更節能的貨櫃使用環境。

