台積電先進製程供不應求 韓媒：三星看到機會、 但須證明產品可靠

〔編譯盧永山／綜合報導〕南韓《BusinessKorea》報導，由於台積電的超精細人工智慧（AI）半導體製程供應瓶頸加劇，有預測顯示，已進入2奈米製程量產的三星電子將成為「供應鏈多元化」的受益者。

業內人士5日表示，台積電股價在過去5個交易日內上漲超過10%，市值突破1.65兆美元大關。這項成就使其在全球上市公司市值排名中位居第6，超越了博通（Broadcom）和Meta（臉書母公司）；在半導體公司中，其市值僅次於排名第1的輝達（Nvidia），位居第2。

推動台積電股價飆升的主要動力來自於包括輝達在內的全球大型科技公司大量訂購AI加速器，對3奈米以下超精細製程的需求呈指數級成長，這主要歸因於AI基礎設施的擴張。市場研究公司Counterpoint Research分析顯示，2025年第三季，台積電3奈米製程產能利用率首度達到100%。

投資銀行高盛近日將台積電的目標股價從先前的新台幣1720元大幅上調至新台幣2330元，並預測AI運算的快速成長將導致半導體供應短缺持續到2027年。分析顯示，儘管台積電已全力以赴，包括加快推進亞利桑那州等海外晶圓廠的投產計劃，但該公司在滿足爆炸性成長的需求方面仍面臨結構性挑戰。

台積電的供應瓶頸為三星電子的晶圓代工業務帶來了機會。目前全球只有3家公司具備3奈米以下製程的量產能力：台積電、三星電子和英特爾。英特爾去年10月宣布採用相當於2奈米製程的18A製程量產Panther Lake處理器，但因良率太低，難以取得外部客戶的訂單。

三星電子正積極爭取訂單，並以其優於台積電的價格優勢作為致勝法寶。從無晶圓廠（IC設計）公司的角度來看，他們也需要擺脫對台積電的依賴，以實現供應鏈多元化。

然而，在外國科技公司進行大規模訂購之前，三星電子必須先對2奈米製程進行性能驗證。由三星電子系統LSI部門設計、三星電子晶圓代工生產的行動應用處理器Exynos 2600將作為測試平台。

今年2月發布的Galaxy S26系列智慧手機將搭載Exynos 2600處理器，成為三星電子2奈米製程成熟度的關鍵指標。鑒於採用3奈米製程的Exynos 2500處理器因良率問題，並未應用於Galaxy S25系列智慧手機，如果Exynos 2600能夠展現出穩定的性能和良好的散熱控制，三星電子2奈米製程製程的可靠性有望得到提升。

