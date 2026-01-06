勤凱去年12月營收再創新高，預期今年新品發酵。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕客戶拉貨動能強勁，再加上漲價效應助陣，電子材料大廠勤凱（4760）今日公告去年12月營收1.95億元，同時創下單月、第4季、全年同創歷史新高的好成績，展望2026年，勤凱預期新品發酵、業績也將維持成長趨勢。

由於貴金屬價格狂飆，勤凱表示，中長期已鎖定原料銅的貨源，至於銀的部分也在持續建立安全庫存中，希望與客戶共同維持供應鏈健康。勤凱近年積極轉型，把握AI、高頻高速傳輸、先進晶圓代工製程帶來的材料升級需求，新開發先進封裝COWOS、無人機通訊系統等散熱材料TIM1散熱膏，有望自第2、3季開始小量出貨。此外，應用於玻璃基板技術的玻璃通孔中介傳輸材料（TGV）已完成各項驗證，也可準備開始出貨，視未來應用狀況，有望帶動全年營運持續向上。

勤凱去年12月營收1.95億元、月增0.62%、年增68.1%，連續第四個月改寫歷史新高紀錄，第4季營收5.78億元、季增19.79%、年增35.43%；累計去年全年營收19.06億元、年增27.79%，再寫歷史新高。

勤凱副董莊淑媛表示，國際各種金屬價格持續走高中，原本陷入觀望的下游部分客戶，開始進場拉貨，再加上銅漿的客戶雖進入年終盤點期，但拉貨動能仍佳，是帶動12月營收再創新猷的主要原因；法人則推估，去年第4季獲利受惠於營收規模擴大，預期單季本業獲利能力也將優於上一季。

