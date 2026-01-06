7旬夫妻以為「讓孩子回家」能減少孤單 1年後積蓄蒸發、退休生活慘崩

隨著人口老齡化，父母與成年子女之間的生活界線、扶持與依賴的平衡，將成為越來越重要的社會課題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕高齡父母所面臨的「子女同住問題」，有時會毫不留情地動搖原本精心規劃的老後人生。日本一對70歲老夫妻，他們月領退休年金22萬日圓（約新台幣4.4萬元）、存款1800萬日圓（約新台幣359萬元），原以為能無憂無慮的過上理想的退休生活，卻因45歲女兒返鄉同住，平靜老後陷入全面崩塌的結局。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，住在埼玉縣的宮內克己先生（73歲，化名）曾任銀行職員，他與妻子綾子（69歲，化名）靠每月22萬日圓的年金過著平靜退休生活。夫妻多年累積的存款約1800萬日圓，原本計畫好好旅行、享受晚年。

然而，去年春天，45歲的女兒美沙（化名）突然提出要從東京辭職，返回老家居住一段時間。宮內先生回憶「一開始我是鬆了一口氣，心想『女兒能回來真好』，還多了陪伴。」夫妻為此整理房間，熱情接納女兒返家。

實際的同住生活很快讓夫妻感到壓力。宮內先生表示，女兒多半睡到中午後才起床，晚上長時間使用手機或玩遊戲，吃飯各自分開，「和我們的生活節奏完全不同」。夫妻雖曾嘗試提醒女兒，但對方常以沉默回應，讓他們擔心她可能有心理健康問題，進而不敢說重話

同時，生活費用也大幅增加。宮內先生指出「她常買高價冰品、叫外送，每個月額外增加4到5萬日圓（約新台幣8千至1萬元）支出。」由於女兒尚未就業，夫妻只能全額承擔家中開銷，也迫使一年一度的旅行不得不取消。

同住滿一年後，宮內夫妻終於開口「不是說只住一下嗎？都一年了，你打算怎麼工作？」女兒的回答卻讓他們震驚「不用付房租，在家裡住下去挺輕鬆的。」

綾子情緒失控，直接表達不滿「請不要把家裡當成方便的避難所。」經多次討論後，夫妻與女兒達成共識，女兒將在半年內搬離家中，並透過就業支援服務重新邁向自立。

宮內先生表示「就算是親子關係，能當忙支撐到什麼程度還是要看情況。許多人嚮往與孩子共度老年，但現實是，同住有時反而成為沉重的負擔。」

專家指出，隨著人口老齡化與U型返鄉趨勢增加，父母與成年子女之間的生活界線、扶持與依賴的平衡，將成為越來越重要的社會課題。

