WiFi 8來了！ 聯發科於CES展出全新WiFi8晶片平台

聯發科於CES 2026以Filogic 8000系列引領Wi-Fi 8生態系發展。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）於CES 2026推出全新Wi-Fi 8晶片平台－Filogic 8000系列，聯發科表示，此突破性產品組合不僅率先開創 Wi-Fi 8生態體系，更進一步展現聯發科持續推動無線通訊技術發展之實力。Wi-Fi 8將為各類產品帶來極高可靠度的無線連線體驗，並廣泛應用在包括寬頻閘道器、企業AP閘道器，以及各種終端裝置，如手機、筆電、電視、串流裝置、平板電腦與物聯網裝置等之上，同時強化各式 AI驅動產品與應用的效能表現。聯發科Filogic 8000系列產品將鎖定搭載Wi-Fi 8技術的高階與旗艦裝置，首款晶片預計於今年送樣。

隨著連網裝置數量持續增加，無線網路環境益發擁擠且容易相互干擾，導致連線不穩、回應遲緩的狀況。為確保系統順暢運作，穩定的Wi-Fi效能至關重要，因此Wi-Fi 8應運而生，能針對各種高承載的場景，如大量採用AI技術的應用情境，提供更穩定的連線能力與超低延遲的回應速度。此外，使用者亦可藉此享受更高的頻寬、更佳的能效與更優化的連線品質，全面提升整體使用感受。

請繼續往下閱讀...

Wi-Fi 聯盟總裁兼首席執行官 Kevin Robinson 表示，Wi-Fi聯盟成員一向引領產業創新，此次聯發科率先推出的Wi-Fi 8解決方案樣品，正是展現產業強大發展動能的最佳範例。Wi-Fi 8將開啟高效能連線的新世代，不僅能支援更複雜的應用情境與沉浸式體驗，更具備極高可靠度的多Gbps等級傳輸能力。聯發科的投入，將確保Wi-Fi 8技術可靠、穩固，並充分滿足全球生態系的需求。

聯發科副總經理暨智慧聯通事業部總經理許皓鈞表示，聯發科率先推動Wi-Fi 8在各項應用領域的落地，包括閘道器及終端裝置等解決方案。透過在CES的展示，不僅展現推動次世代無線技術的承諾，也進一步鞏固現有Wi-Fi世代中的技術領導地位。

聯發科於CES 2026展出的Wi-Fi 8解決方案，是其將下一世代Wi-Fi技術推向市場之最佳例證。隨著AI驅動與低延遲應用的持續快速增長，市場對極高可靠度的連線需求也達前所未有的高峰。透過Filogic 8000系列平台，聯發科延續自Wi-Fi 7世代以來領先世界的產品推進節奏，為產業帶來關鍵動能，更為現今閘道器及終端裝置注入強大效能。聯發科每年有超過20億台連線裝置的出貨量，並與德國電信、Airties、SoftAtHome、合勤科技等夥伴密切合作，共同打造智慧應用的未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法