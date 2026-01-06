布局美台雙股市 野村成長傘型基金1月12日開募

野村投信今日（6）舉辦野村成長傘型基金產品發表會，由總經理黃宏治（左三）與保管銀行長官第一銀行甘美珠副總經理（居中）、林振明理財業務處處長（右三）、莊淑娟信託處處長（右二）以及野村投信高層共同出席。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕看好今年AI需求強勁，股市投資前景亮眼，美股與台股雙雙不可或缺。野村投信今日宣布推出「野村成長傘型基金」，包括聚焦美國成長的野村美國增長股票ETF組合基金（本基金配息來源可能為本金），以及連結00935 ETF的野村臺灣創新科技50ETF連結基金，預計1月12日起開始募集，成立後第一年將由保管銀行第一銀行獨家銷售。

野村投信策略暨行銷處資深副總張繼文表示，野村成長傘型基金即藉由布局美、台ETF，助投資人攀向成長新高度，其中，野村美國增長股票ETF組合基金預計以英美掛牌的ETF為主，以成長型為主、價值型為輔，預計資產配置中成長股佔50-70%，價值股佔20-40%，由於匯聚ETF精華，不僅投資範圍廣、靈活度高，也更能分散風險，再加上投資團隊的主動式管理，還會視市況需要、彈性布局黃金ETF與比特幣ETF，兩者加總的佔比為0-10%，給予投資組合更強的推進力。

台股方面則選擇野村臺灣創新科技50ETF（00935），目前00935規模已超過120億元，自2023年10月23日成立以來規模成長超過10倍。張繼文指出，野村臺灣創新科技50ETF連結基金提供累積與配息級別，連結的00935則是半年配（每年4、10月），股利收入須繳納所得稅與二代健保補充保費，有稅賦考量的投資人可以選擇野村臺灣創新科技50ETF連結基金的累積級別，累積級別的股利將滾入再投資，投資人無需負擔股利收入的相關稅負，中長期投資有可能享複利成長機會。

