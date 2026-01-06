群光2025年營收衰退5.7％ 看好今年業績高個位數成長

群光看好旗下三大產品在低谷反彈之下，帶動2026全年營收成長高個位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子零組件廠群光電子（2385）去年12月營收79.1億元，月增2.3%、年減4.9%，第四季營收230.77億元，季減7.2%、年減12.2%，2025全年營收956.60億元、年減5.73%。管理層看好旗下三大產品在低谷反彈之下，帶動2026全年營收成長高個位數百分比。

群光表示，去年12月營收月增2.3%，主要反映AI影像產品以及筆電相關產品的拉貨動能。觀察旗下三大產品線12月的表現，電源產品營收月增高個位數，影像產品月增中個位數，鍵盤產品則與前一月持平。影像產品因受惠於新款商用監控系統、筆電影像模組出貨暢旺，營收已連兩個月呈現月增，單季業績規模亦超越第三季。

展望2026年，群光目標鍵盤、影像、電源三大事業同步成長，看好整體營收年增高個位數百分比，可望重返千億元大關，獲利進而也將從低谷翻轉。其中，AI影像產品歷經過去多年調整產品組合，降低智慧家庭產品比重，將研發資源聚焦於開發新市場與高附加價值產品，因此，管理層樂觀預期今年的影像產品貢獻增溫，新應用有機會遍地開花。

群光也提到，公司將擴大佈局邊緣AI，透過結合視覺語言模型，專注發展邊緣AI視覺方案，讓攝影機從純粹的監控走向理解使用者的指令，並且能夠給予有效的資訊反饋。在全球AI基礎建設大爆發的浪潮下，可以預期邊緣裝置的需求逐步成長，而影像產品是重要的邊緣裝置之一，經過AI技術強化硬體效能之後，可廣泛的應用到智慧安防、智慧車隊管理、智慧工廠、智慧醫療等各種場域。

產能方面，群光於2025年第四季整併中國東莞地區產線，把即將到期的廠房退租、整併產能至自有工廠，今年便得以全數使用自有工廠從事生產作業，讓產能調配與人員運用更有效率，同時降低管理費用，更有餘裕聚焦泰國產能擴充工作，為客戶打造彈性且有效率的生產服務。

