台積電2奈米晶片貴參參 外媒曝只有「頂級」旗艦機型用得起

台積電低調宣布，已按計畫於2025年第四季開始量產其2奈米（N2）晶片。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電低調宣布，已按計畫於2025年第四季開始量產其2奈米（N2）晶片。由於台積電每片2奈米晶圓的收費為3萬美元，遠高於3奈米晶圓的2萬美元，也遠高於舊製程價格，外媒指出，不要指望所有旗艦機型都採用2奈米製程，只有「頂級」旗艦機型才會採用2奈米製程，以展現其卓越的性能和能源效率，大多數「普通」旗艦機型可能仍會沿用3奈米製程。

N2技術採用第一代奈米片電晶體，可望在速度和能源效率方面實現顯著提升。它還包含低電阻層和高性能電容器等先進特性，以增強整體性能。N2晶片在台積電的Fab 20和Fab 22工廠生產，預計將成為業界最先進的半導體技術。

Fast Technology的一份報告指出，蘋果A20晶片將用於iPhone18系列，而驍龍8 Elite Gen 6和天璣 9600 晶片將領銜今年的安卓旗艦機型，預計它們都將採用台積電的N2製程，目前已進入量產階段。

據報導，由於台積電每片2奈米晶圓的收費為3萬美元，遠高於3奈米晶圓的2萬美元，也遠高於舊製程價格，這是因為2奈米晶圓的複雜性和精度要求更高，而且建造一座每月生產5萬片晶圓的晶圓廠需要280億美元的成本。

韓國媒體phonearena報導，鑑於2奈米晶片的高生產成本，這項技術不太可能應用於所有手機。只有頂級旗艦機型才會採用2奈米，以展現其卓越的性能和能源效率。大多數「普通」旗艦機型可能仍會沿用3奈米製程，該技術在提供出色速度和能源效率的同時，還能降低生產成本。

隨著良率提高和成本下降，2奈米製程可能會逐漸普及，但在可預見的未來，它仍將是尖端設備的專屬選配。然而，3奈米製程似乎仍然是個絕佳的選擇！

