台電高層人事拍板 首位女副總王韻淳出線

〔記者林菁樺／台北報導〕台電公司今年迎來80週年，也同步完成高層人事布局。首位女性副總經理正式出爐，由現任會計處長王韻淳升任，並兼任會計處長；另一位副總經理則由供電處長劉建勳升任，相關人事令將自7日起生效。

台電員工人數近三萬人，設有8位副總經理，是經濟部所屬油、電、糖、水四大國營事業中，副總員額最多的公司。日前分別掌管輸供電業務的副總經理許國隆，以及負責財務、會計業務的副總經理黃順義相繼退休，其職務由劉建勳與王韻淳接任。

過去台電高層女性比例偏低，歷來較具代表性的女性主管，包括首位女性發言人杜悅元，以及近期的黃美蓮，兩人皆為專業總工程師層級。王韻淳過去就是台電會計處有史以來第二位女性處長，此次自會計處長直接升任副總經理，不僅寫下台電公司歷史新頁，也成為首位女性副總經理。

劉建勳則歷練多個重要單位，曾任系統規劃處，近年轉任供電處長，主要負責電力系統長期發展藍圖，以及輸、供電網絡的整體規劃，肩負確保台灣電網穩定運作的重任。

此外，輸變電工程處長張涵曦亦同步升任專業總工程師，未來將協助主管副總經理督導輸供電事業部相關業務。

