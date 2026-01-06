星宇航空首架A350-1000抵台 未來美歐市場主力機種

星宇航空首架A350-1000由董事長張國煒親自駕駛返台。（星宇航空提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕全台首架、同時也是星宇航空第一架 A350-1000 廣體客機，從法國土魯斯時間5日下午由董事長張國煒親自駕駛啟程，並於今（6）日上午 10:15 正式降落桃園國際機場，星宇航空指出，A350-1000最遠可直飛 1.56萬公里，為未來跨洲市場提供強大運能支撐，短期內，A350-1000 將優先投入亞洲區域航線的運作，透過密集飛行累積營運經驗並熟悉機型特性；後續將規劃投入北美與歐洲航線，成為星宇航空拓展美國及歐洲長程市場的主力機種，並強化台北作為亞洲新興樞紐的地位。

星宇航空指出，首架 A350-1000 正式抵台後，象徵星宇航空全機隊完整到齊，預計2026 年將再有五架陸續加入，星宇航空的航網與營運能力將迎來新一波擴展。

星宇航空說，除A350-1000 的抵台，星宇航空亦同步升級全機隊的機上娛樂系統。全艙等皆導入全新 3D Route Map，提供實景 3D 地球視覺呈現航機在空中的位置與飛行路線，旅客可以透過更加直覺的操作方式探索目的地城市介紹、影片、圖片與旅遊亮點，使飛行過程成為旅程的前奏。為了讓親子旅客擁有更愉快的飛行體驗，星宇航空也推出全新的 Kids Map，以卡通風格的遊戲化互動呈現世界地圖，結合世界地理知識與小遊戲，讓孩子在長程航程中也能透過遊戲探索世界。

