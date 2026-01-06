用ChatGPT、Gemini賺翻！10項AI副業收入排名1次看 每天進帳3458元

目前收入最高的10種AI副業。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕有了合適的工具，現在比以往任何時候都更容易在朝九晚五之外賺取額外收入。超過一半美國成年人已經在用ChatGPT、Gemini等工具，而副業熱潮正席捲全國，外媒報導目前收入最高的10種AI副業，AI虛擬代言人影片製作收入最高，單日能賺進3458元新台幣。

根據伊隆大學（Elon University）的一項最新調查，美國超過一半（52%）的成年人現在使用像ChatGPT和Gemini這樣的AI大型語言模型（LLM），使LLM成為歷史上採用速度最快的技術之一。

AI技術的興起正值許多人尋求增加收入、應對生活成本之際。根據Bankrate的數據，超過三分之一的美國成年人透過副業賺取額外現金。AI不僅能讓人快速獲取啟動和經營副業所需的資訊，還創造了許多沒有AI技術就不可能存在的賺錢機會。

那麼，哪些AI副業能帶來最高收入呢？NetCredit分析了公開數據，以了解單日工作的 AI 服務中哪些收入最高。研究顯示，儘管AI以「賺錢工具」聞名，但依賴AI的頂級副業收入仍普遍低於傳統設計、寫作或數位行銷的工作機會。

根據數據，「薪資最高的10種AI副業」平均單日報酬為44.50美元（約新台幣1400元）。創建AI代言人影片（利用數位化身作為虛擬主持人，取代實體拍攝成本）是收入最高的AI副業，平均單日收入達110美元（約新台幣3458元）。

與AI相關的內容編輯、AI音樂影片、AI整合以及AI Stable Diffusion藝術（透過生成式AI根據文字和圖片提示生成獨特的寫實圖像）則分列前五名，平均單日收入介於40至52.50美元之間。

以下是NetCredit公布的前10名高收入AI副業單日工作排行：

AI虛擬代言人影片製作（日薪110美元，約新台幣3458元）；AI內容編輯／潤稿（日薪52.5美元，約新台幣1650元）；AI音樂影片製作（日薪50美元，約新台幣1572元）；AI系統整合（日薪50美元，約新台幣1572元）；AI Stable Diffusion藝術（日薪40美元，約新台幣1257元）；AI時間序列分析師（日薪40美元，約新台幣1257元）；AI客製化寫作提示詞（日薪30美元，約新台幣943元）；語音合成與AI相關服務（日薪25美元，約新台幣786元）；AI圖像生成藝術家（日薪25美元，約新台幣786元）；事實查證（日薪22.5美元，約新台幣707元）。

