台積電上榜！外媒點名1月「這4檔股票」非買不可

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧支出預計將在2026年進一步加速成長，投資媒體《Motley Fool》指出，幾乎沒有理由懷疑2026年的表現會與2025年有太大不同。推動2025年股市強勁回報的趨勢，在2026年依然存在，目前有多家公司看起來都是1月非常值得布局的標的，而其中有4檔股票名列首選。

1.輝達（NVIDIA）

輝達近幾年一直是市場上表現最亮眼的股票之一，而2026年看來也將再度是豐收的一年。該公司主要生產圖形處理器（GPU），其晶片被廣泛認為是目前最適合進行AI運算的通用型晶片，這也讓輝達的成長速度遠遠超越競爭對手。輝達產品的需求之強，甚至在第三季對投資人坦言，雲端GPU已經「全面售罄」。

該公司第三季資料中心營收高達512億美元，在單季銷售超過500億美元的情況下仍供不應求，顯得格外驚人。這種供給吃緊的狀況預料將延續到2026年，使輝達成為1月最值得關注的首選股票之一。

2.博通（Broadcom）

輝達的潛在競爭對手之一是博通。與輝達生產通用型GPU不同，博通選擇與AI超大規模雲端服務商直接合作，為其量身打造專用晶片。這類ASIC（特殊應用積體電路）晶片在某些應用場景中，效能甚至能勝過輝達的GPU，同時成本也更低，這兩項優勢讓博通的方案相當受到市場歡迎，並直接反映在公司業績上。

在2025會計年度第四季，博通的AI半導體營收年增74%，達到65億美元。公司預期2026年第一季該項營收將進一步攀升至82億美元，年增率超過100%。如此驚人的成長動能，使博通成為1月值得考慮的重量級科技股。

3.台積電（TSMC）

無論是輝達、博通，還是其他晶片設計公司，最終都必須仰賴晶圓代工廠來生產晶片，而這正是台積電的關鍵角色所在。由於輝達與博通本身並不具備先進製程的量產能力，大量晶片製造工作都交由台積電負責，這使得投資台積電成為押注AI趨勢的一種「中性選擇」。

當各大晶片設計公司在資料中心市占率上競爭時，投資台積電等同於押注全球資料中心資本支出將持續成長。這是一個相對安全的賭注，也讓台積電在2026年仍是值得買進的強勢標的。

4.Meta Platforms

Meta Platforms在公布第三季財報後股價一度重挫。雖然公司營收年增26%，成長表現亮眼，但市場焦點卻集中在一件事上，資本支出的大幅增加。

Meta向投資人表示，其資本支出成長幅度將超過2024年至2025年的營收成長。2024年資本支出為390億美元，2025年預估將介於700億至720億美元之間，而到了2026年，資本支出甚至可能突破1000億美元。這樣的支出規模嚇跑了不少投資人，但分析師認為，隨著AI競賽升溫，這種「大手筆投資」將成為AI超大規模企業的常態。即便如此，Meta目前的估值仍相當具吸引力，約為未來本益比22倍。

分析師認為，市場將在新的一年重新評價Meta的價值，使其成為現在值得進場布局的標的之一。

