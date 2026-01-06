回饋優惠躍升首要誘因 2025年BNPL認知度突破6成

AFTEE先享後付發布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》顯示，以使用率66%蟬聯四年BNPL品牌之冠（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕隨著社會各界對先買後付（BNPL）的關注與討論，消費者認知度大幅攀升，根據日本金融科技品牌AFTEE最新公布《2025年台灣BNPL認知度與支付行為調查》顯示，台灣消費者對BNPL的整體認知度已提升至66.6%，連續2年成長，顯示BNPL已不再是「新興」支付工具，但在支付工具高度競爭下，「優惠回饋」躍升成用戶選擇的首要關鍵。

根據調查，近2年影響消費者選擇支付工具的「關鍵因素」出現明顯變化。「回饋優惠」以76.5%的比例，首度超越「快速便利」，成為消費者選擇支付方式的首要考量，AFTEE分析，此現象反映在支付工具高度競爭下，補貼與回饋已成為吸引用戶的重要武器；而「資訊安全性」的重要性也顯著上升，占比達48%，較去年成長近18個百分點，顯示消費者在追求優惠之餘，對交易安全的要求同步提高。

請繼續往下閱讀...

受訪者最終「選擇使用BNPL」的前3大原因，分別是回饋優惠（57%）、對其他支付有資安疑慮（52%）、彈性運用資金（48%），顯見「回饋優惠」同樣是會選擇使用BNPL的消費者所關注焦點之一。

在消費金額與場景方面，BNPL逐漸呈現「小額高頻」特性。調查顯示，超過83%的受訪者使用BNPL的消費平均金額在1萬元以下，其中又以1,001至5,000元區間占比最高，顯示BNPL已不再僅限於高單價商品，而是成為「小額高頻」的日常消費支付工具趨勢。此外，使用場景也從電商購物，進一步延伸至旅遊與交通、餐飲娛樂及生活服務等多元面向。

資安信任度方面，調查結果顯示，高達84%的受訪者曾因擔心資安風險而放棄結帳，並有52%受訪者擔心「其他支付的資安疑慮」進而選擇BNPL結帳，近65%沒有使用過BNPL的受訪者，會因為BNPL減少敏感個資揭露而嘗試使用。

除了資安風險，更有77%的受訪者對收到「沒買的包裹」感到擔憂。AFTEE先享後付於2025年9月聯手7-ELEVEN推出「超商包裹取後付」，讓消費者能夠先確認商品內容，後續再透過多元繳費管道付款，打造超商取貨全新消費體驗，從服務上線以來每月使用率增長皆超過雙位數，未來也將開放更多商戶開通該功能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法