迎新年！台彩推5款刮刮樂 總獎金超過128億

台彩今推出「1200萬大吉利」等5款刮刮樂。（台彩提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕迎新年！台灣彩券公司今日推出今年首波5款刮刮樂新品，總獎項超過1964萬個，總獎金逾128億元；其中，新年限定發行的「1200萬大吉利」每張售價1000元，頭獎1200萬元高達8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。

台彩表示，每年只在新年限定推出的「1200萬大吉利」每張售價1000元，是面額1000元刮刮樂中頭獎獎金最高的遊戲，頭獎1200萬元共有8個，二獎100萬元多達200個，頭獎及二獎獎項個數皆破紀錄為歷年最多，總中獎率70%。「五路財神」每張售價500元，票面上以滿面笑容的五路財神手持紅包、元寶來賜福，充滿旺財大發的吉兆，頭獎500萬元共有8個，總中獎率40.72%。

另外，益智延長型遊戲「海底大尋寶」每張售價300元，1000元以上獎項超過77萬個，頭獎300萬元共有5個，總中獎率36%。「大三元」每張售價200元，遊戲名稱與玩法以麻將牌「中、發、白」符號為主題，頭獎200萬元共7個，總中獎率34%。Q版生肖主題「馬年行大運」每張售價100元，最高獎金5萬元150個，總中獎率50.1%，平均每兩張就有一張中獎。

