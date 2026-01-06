川普點名哥倫比亞 蔡維哲示警：壽險業須防公債違約風險

去年12月，哥倫比亞主權信用評等遭國際信評機構惠譽下調至BB，正式跌入垃圾級。（示意圖，路透社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普以「打擊毒品恐怖主義」為由，下令逮捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，並公開點名下一個目標可能是哥倫比亞。對此，中山大學財管系特聘教授蔡維哲發出警告，認為台灣壽險業在2022年因俄羅斯公債違約所付出的代價，恐怕會在南美洲再次重演。

根據經濟日報報導，蔡維哲指出，去年12月16日，國際信評機構惠譽已將哥倫比亞主權信用評等自BB+下調至BB，正式跌入垃圾級。惠譽指出，哥倫比亞長期高額的財政赤字將持續推升政府債務，預估2025年哥倫比亞中央政府赤字將占GDP的6.5%，2026年擴大至7.5%，至2027年政府債務比重恐升至GDP的62.8%，明顯高於BB級國家54.4%的中位數。

蔡維哲進一步表示，3大壽險金控截至去年第3季，對哥倫比亞的總曝險金額高達533億元，其中約465億元為政府公債，另有約68億元為哥倫比比亞國家石油公司Ecopetrol的公司債。若再加計中小型壽險公司，整體保戶資金的風險曝險規模恐怕更加驚人。

在Ecopetrol債券投資方面，蔡維哲提醒，市場普遍誤以為「國營企業」等同於「主權擔保」，但在財政吃緊時期，國營企業往往成為政府的提款機，反而承受更高風險。

蔡維哲又指，哥倫比亞政府一方面為推動能源轉型而限制石油探勘，另一方面卻為填補財政缺口，強制要求Ecopetrol維持超額配息，這種「殺雞取卵」的政策，使其信用風險甚至高於主權債。惠譽也已於去年底將Ecopetrol的信用評等下調至BB，使其更加深陷垃圾級債券風險之中。

對此，蔡維哲提出3項建議，第一，金管會應要求曝險金控進行壓力測試；第二，壽險業應重新檢視新興市場投資的分散程度，並更審慎評估風險調整後的報酬；第三，應落實因應ICS 2.0（新一代清償能力制度）上路，垃圾級債券的資本計提將大幅提高，業者應全面檢討資產配置策略。

至於委內瑞拉部分，蔡維哲指出，根據金管會統計，至2025年第2季前，國內15家金控僅與委內瑞拉有極少量放款往來，放款淨額長期介於0.08至0.12億元之間，規模極低，幾乎不構成實質風險。然而，2025年第2季新增約126億元投資後，截至去年6月底整體曝險升至約127.2億元，至去年9月底則略降至125.56億元。

