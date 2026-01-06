6旬夫妻靠400萬存款、月領4.6萬養老！因先生「1舉動」 晚年生活淒涼

6旬夫妻靠400萬存款、月領4.6萬養老！因先生每月私自匯錢給兒子，讓晚年生活淒涼。（路透，示意圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本1對6旬夫妻靠著2000萬日圓（約新台幣400萬）存款，及每個月領23萬日圓（約新台幣4.6萬）養老金，原以為可過安穩退休生活，然而妻無意間發現先生每個月都會從存摺提款9萬日圓（約新台幣1.8萬），在經詢問得知，先生每月匯錢給兒子，震驚不已，不僅安穩退休生活夢碎，晚年生活亦堪憂。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，許多人以為做好退休儲蓄計畫，就可以「退休後生活無憂」。然而，現實情況是，無論準備多麼充分，家庭成員的「意外」舉動都可能打破生活的平衡。

69歲的加藤雅子（化名）目前與先生住在東京的１套公寓裡，她說，「我們倆都很健康，每月退休金大約23萬日圓（約新台幣4.6萬）雖然退休生活不算太奢華，但我覺得也足夠過上正常的生活了。我是這麼想的。」

畢竟先生，曾是公務員，領取個人和公司雙重退休金，雅子本人仍在兼職工作，退休時，夫妻倆已經存下了大約2000萬日圓。

「我們每年旅行1次，平常只在超市買些像樣的生魚片。我們過著簡樸的生活。」除了退休儲蓄，加藤夫婦的退休金也足以支付大部分生活開支。

然而，兩年前，她開始注意到丈夫的行為發生了一些細微的變化。 「起初，我只是注意到他錢包裡的現金很少，但有１天，我在整理我們的聯名帳戶時，發現他每個月都取走了9萬日圓（約新台幣1.8萬）。」雅子心生疑慮，便質問丈夫。丈夫沉默片刻後，告訴她：「其實…我每個月都給40多歲的兒子匯9萬日圓。」

兒子以前是全職員工，幾年前退休後就一直做零工，由於生活拮据，因此，向父親求助，而老爸認為這是作為父母的責任，於是從養老金中，每個月匯錢給兒子。

當雅子得知此事後，震驚不已，且難以接受，因這本存摺歸根結底就是我們的退休金。

事後，雖然他們已停止向兒子寄錢，但加藤夫婦的積蓄已大幅減少，不得不重新評估家庭財務狀況，為避免意外再發生，因此，雅子決定今後與先生共同承擔所有家庭財務，一起面對退休生活。

專家表示，即使有足夠的退休儲蓄，家庭內部的資訊不對稱也會導致焦慮和不對稱。尤其是一些以「寄錢」或「贍養費」為名義的支出，會對家庭預算造成重大影響，在某些情況下，甚至會引發家庭衝突。為了確保未來的安全，無論金額多少，「家庭內部共享」的重要性或許正在被重新評估。

