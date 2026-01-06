拿台灣當例子！外媒揭川普高喊關稅實際落差

美國總統川普去年宣布對全球徵收關稅。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕去年美國總統川普上任後，將美國進口關稅提高至一個世紀以來新高，帶動物價上漲並加重企業負擔。不過外媒指出，自去年4月初川普宣布對多國祭出兩位數關稅以來，實際衝擊未如預期嚴重。報導以台灣為例指出，受惠於半導體及相關產品豁免，台灣出口至美國的實際關稅率明顯低於官方公布水準。

美國《紐約時報》、《西雅圖時報》報導，川普公布對各國的對等關稅後，隨之而來的是商品價格上漲，仰賴進口產品與原料的企業承受壓力，部分甚至因此歇業。不過，自去年4月初川普宣布對全球多國進口商品祭出兩位數關稅以來，其實際衝擊並未如部分專家原先預期般嚴重。

哈佛大學與芝加哥大學經濟學家最新發表的1篇論文。研究顯示，進口商實際支付的關稅稅率，明顯低於川普政府對外宣布的關稅水準，原因包括：部分國家與產業獲得豁免、部分商品在抵達美國時關稅已被下調，以及部分企業規避相關規定。

經濟學家透過分析政府關稅收入與進口總值後，推算截至去年9月底，美國實際關稅稅率為14.1%。這個數字約僅為政府官方宣布稅率的一半。研究作者估計，美國9月的名目「貿易加權平均關稅率」為27.4%，較4月高峰的32.8%已有所下降。

哈佛經濟學家、國際貨幣基金（IMF）前第一副總裁高蘋娜（Gita Gopinath）表示：「實際關稅遠低於對外宣布的水準，這正是為何衝擊沒有原本擔憂的那麼嚴重。」

其中一個關鍵因素，是對「已在運輸途中」商品的豁免。當關稅宣布時，若商品已在前往美國的船上，便可免於新關稅。此外，豁免對象也涵蓋半導體及含有半導體的部分產品，儘管官員曾表示將進一步對晶片與電子產品課稅，但相關措施至今尚未落實。

研究指出，企業進口晶片實際支付的關稅僅約9%，遠低於其他商品。而半導體主要生產地如台灣，其出口至美國所承受的實際關稅率約為8%，也明顯低於官方宣布的28%。

加拿大與墨西哥同樣獲得大量豁免。依據川普第1任期簽署的《美墨加協定》（USMCA），多數在北美生產的商品可享零關稅待遇。

由於過去美國整體關稅偏低，許多企業在報關時並未特別申報其產品符合該協定。但到2025年，約有90%的加拿大與墨西哥進口商品申報符合協定資格，高於前1年的不到50%。

關稅規避行為也拉低了實際稅率。企業可透過多種方式（其中不少屬於違法）變更報關文件中對產品成分、價值或產地的描述，藉此繳納低於應付水準的關稅。

隨著民生負擔問題升溫，川普政府可能進一步提供豁免與延後措施。近日，川普簽署行政命令，將原訂調升的盥洗櫃、廚房櫥櫃與布製家具關稅延後1年實施，商務部也撤回先前擬對部分義大利進口義大利麵課稅的初步計畫，表示部分業者已改善美方關切的不公平行為，最終決定預計於3月出爐。

但這一現象並不代表關稅未對美國企業與消費者造成負擔。研究人員指出，實際上承擔川普關稅成本的是美國人，而非如川普及其顧問所宣稱的外國企業。當美國課徵關稅時，依法須由「進口登記人」（通常為美國企業）將款項繳交政府，但最終由誰負擔成本，則取決於外國供應商是否願意調降售價以吸收關稅。

這正是川普政府的主張。然而，戈皮納斯與芝加哥大學經濟學家內曼（Brent Neiman）計算後發現，實際上大多數成本仍由美國進口商承擔。根據估計，2025年約有94%的關稅成本被「轉嫁」給美國企業，高於2018至2019年對中國課稅時的約80%。

由於關稅全面生效的數據仍僅有數月，未來1年將有更清楚的輪廓。但關稅已明顯重塑全球貿易格局。例如，中國佔美國進口比重在2025年底已降至8%，遠低於2017年底的22%。

美國消費者與製造業者同樣承受更高成本。哈佛商學院等學者於去年11月發表1篇文章指出，關稅使進口商品價格的漲幅，約為國內商品的兩倍。高蘋娜與內曼也分析了關稅對美國製造業的衝擊，特別是高度仰賴進口零組件與金屬的產業，並發現，重型卡車、工程與建築車輛、汽車與零組件、農業機具，以及油氣設備製造商，受關稅影響尤為顯著。

高蘋娜表示：「原本的邏輯是，若外國企業想進入全球最強大的消費市場，就必須付出代價；但現實是，這個代價主要由美國企業承擔，而不是外國企業。」

