彭博指數調倉倒數！金銀恐迎賣壓 分析師「1句話」點破

《彭博》商品指數（BCOM）最新一輪權重調整即將到來，短期內恐對金、銀價格構成壓力。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕根據《彭博》商品指數（Bloomberg Commodities Index，BCOM）最新一輪權重調整將於1月8日至14日正式生效。截至10月份，追蹤《彭博》商品指數的資產總額接近1090億美元（約新台幣3.4兆元），市場一度擔憂，被動型資金在調整期間賣出貴金屬，可能對金銀價格造成短期拋售壓力。

據報導，面對彭博指數調整進入倒數，分析師普遍建議投資人「看大不看小」，不必過度放大短期賣壓的影響。

根據《彭博》公布的調整結果，貴金屬類別權重小幅上升至18.84%，主要來自黃金權重由14.29% 上調至14.90% 的支撐，黃金仍是BCOM中單一權重最高的商品。工業金屬類別權重升至15.76%，主要受惠於銅權重由5.37%提高至 6.36%。

目前白銀期貨約佔彭博商品指數9%，該指數是市場廣泛追蹤的商品籃子基準。相較之下，2026 年的目標權重僅略低於4%。這意味著，在下週四開始、為期五天的轉倉調整期間，將有超過50億美元（約新台幣1572.9億元）的白銀期貨部位被迫賣出。同時，約60億美元（約新台幣1887.5億元）的黃金期貨也預計將在此次調整中遭到賣出。

道明證券高級大宗商品策略師加利（Daniel Ghali）在一份報告指出，預計未來2週紐約商品交易所（Comex）白銀市場未平倉合約總量的13%將被拋售，這將導致價格大幅下跌。

市場人士指出，這類被動資金的調倉行為，確實可能在短期內形成拋售壓力，時間點大致集中在1月上旬至中旬。不過，這種影響本質上屬於技術性修正，而非基本面轉弱。相較之下，白銀因市場流動性較低，短線價格波動幅度可能比黃金更為明顯，但整體仍難以撼動中長期趨勢。

此外，這次權重調整早在2025年10月便已對外公告，部分市場參與者提前布局，相關風險可能已在先前的價格波動中逐步消化。即便被動型基金整體規模接近千億美元，實際對全球貴金屬市場的衝擊，仍被認為相對有限，難以造成結構性反轉。

多數機構認為，支撐本輪金銀行情的核心動能並未改變，包括地緣政治風險升溫、對法幣與信用體系的疑慮，以及全球央行持續增加黃金儲備、降低外匯風險曝險，都是推動貴金屬中長期走勢的重要因素。相較於短線調倉造成的價格震盪，主動型資金更關注這些長期邏輯。

