焦點股》華通：衛星與AI伺服器訂單大增 急拉再攻百元大關

2026/01/06 09:47

華通今日股價重新攻上百元大關。（公司提供）華通今日股價重新攻上百元大關。（公司提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕PCB廠華通（2313）去年12月合併營收72.2億元，月增7.13%、年增13.09%，優於市場預期，去年全年合併營收年增4.87%。華通為低軌衛星PCB板重要供應商，法人預估，為因應近期衛星及AI伺服器訂單增加，華通今年將進一步加大擴產力道，資本支出上修28%達90億元。

今日買盤進駐華通，推升股價脫離連日的整理，帶量攻擊，截至9:27分左右，華通股價大漲6.04%，暫報100元，成交量逾3.14萬張，已逼近昨日全天成交量。

法人指出，去年星鏈Starlink發射次數年增36%達122次，平均每次發射衛星顆數年增18%至26顆，推估今年發射數量將年增25%，加上下一代高規格V3衛星將於今年發射下，上調今年華通衛星營收5%至185億元，年增22%，並預估2027年增21%達224億元，2026年至2027年營收佔比各為21.5%、22.7%；此外隨著該公司進一步擴產，近期美系ODM的AI伺服器、美系企業級軟體公司伺服器訂單將持續放大，加上美系資料中心伺服器於下半年放量下，上調今年資料中心營收18.6%至71億元，並預估2027年增58%達112億元，2026年至2027年營收佔比8%、11%，由於2026年衛星及AI伺服器營收上調，調升華通今年獲利4.5%。

