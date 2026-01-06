「黑天鵝」突襲油市！馬杜羅遭美逮捕 國際油價急拉

國際油價週一（5日）上漲。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週一（5日）每桶收高 1 美元，市場交易員評估美國逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，對這個擁有全球最大石油儲量國家的原油供應流向，可能受到的影響。

美國紐約西德州中級原油期貨收盤上漲 1 美元，漲幅 1.74%，報每桶 58.32 美元。

布蘭特原油期貨收盤上漲 1.01 美元，漲幅 1.66%，報每桶 61.76 美元。

兩大原油指標早盤一度下跌逾 1 美元，但隨著投資人消化馬杜羅遭逮捕，以及美國將接管委內瑞拉的消息後，油價轉而上漲，雙雙勁揚逾1美元。委內瑞拉的原油出口一直受到美國的禁運，而禁運至今仍然有效。

避險顧問公司 Aegis Hedging 的分析師在報告中指出：「對石油市場而言，最大的未知數在於，美國行動將如何改變委內瑞拉的原油流向。」

根據4名熟悉相關情況的石油業高層透露，美軍在逮捕馬杜羅之前或之後，川普政府均未就委內瑞拉問題諮詢埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）或雪佛龍（Chevron）等石油公司，但相關會議已規劃於本週稍晚舉行。

其中一名高層表示：「我不認為會有除了雪佛龍之外的任何公司承諾投入開發這項資源，畢竟雪佛龍已經在當地了。」

委內瑞拉的原油產量在近幾十年來大幅下滑，原因在於管理不善，以及 2000 年代石油業務國有化後，外資投資不足所致。去年該國日均產量約為 100 萬桶，約占全球原油產量的 1%。

委內瑞拉的代理總統週日表示，願意與美國合作。

Gabelli Funds 投資組合經理 Simon Wong 表示：「我預期海上攻擊與封鎖將被解除，最終制裁也會鬆綁，屆時，大量甚至幾乎所有滯留在海上及保稅倉庫中的委內瑞拉原油，都有機會重新流入市場。」他並補充，委內瑞拉要提高產量仍需一段時間。

根據路透查閱的文件，以及包括船舶監測服務商 TankerTrackers.com在內的產業消息來源顯示，自年初以來，約有10多艘載有原油與燃料的油輪已離開委內瑞拉水域，顯示其似乎公然違反美國政府對出口所實施的封鎖。

美國總統川普也提出進一步美國介入行動的可能性，暗示若哥倫比亞與墨西哥未能減少非法毒品流入，可能面臨軍事行動。

分析師同時關注伊朗的反應，因川普曾威脅，若伊朗對抗議活動進行鎮壓，美國將可能介入。

Catalyst Energy Infrastructure Fund 投資組合經理 Simon Lack 在報告中指出：「目前顯然存在更多的地緣政治風險。」他並補充說：「美國支持下在哥倫比亞，甚至伊朗推動政權更迭的風險仍然偏低，但正在上升。」

另一方面，石油輸出國組織（OPEC）及其盟國於週日決定維持既有的產量水準不變。

