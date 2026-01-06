UNIQLO新品被搶翻！最實用「毛衣」亮相 價格特色1次看

UNIQLO這款毛衣被評為最實用「毛衣」。（擷取自優衣庫）

〔財經頻道／綜合報導〕優衣庫（UNIQLO）提供各式各樣的平價商品，從日常必需品到潮流單品應有盡有，而在冷颼颼的冬季，毛衣是必備的單品，日媒實測，這款3D圓領毛衣「ウォッシャブル3Dクルーネックセーター」，版型精緻，穿著舒適，又不顯臃腫，且非常百搭，且售價僅3990日圓（約新台幣798元），被譽為最實用的單品，網友讚，「寬鬆毛衣」太舒服了，我把所有顏色都買下來。

日媒報導，根據優衣庫達人實測，這是1件一體成型的3D毛衣，腋下和手臂處沒有接縫，穿著非常舒適。

它能適應穿著者的體型，穿著合身，所以您不必擔心肩膀的位置等問題。它能自然地貼合您的身體線條，讓您看起來整齊俐落。

此外，這款布料採用腈綸和棉混紡，觸感柔滑。「62 BLUE」色號帶有混色效果，混紡了白色紗線，更顯高端質感。布料表面經過輕微拉絨處理，使其可以一直穿到初春，更重要的是可放入洗衣袋機洗，非常適合日常休閒穿著，整體而言，簡約的設計使其成為日常穿著、通勤甚至短暫外出的理想選擇。

另，因這款毛衣設計簡約，是件非常百搭的單品，如搭配休閒褲或卡其褲和皮鞋，即可打造精緻休閒的造型，另達人也建議搭配一條圖案裙，打造驚艷造型。

這款毛衣有5種不同的顏色可選，且售價只要3990日圓，性價比超高，有些產品可能缺貨中，而對於這款被譽為最實用的單品，網友也紛紛在官網產品評論中留言，如「寬鬆毛衣」太舒服了，我把所有顏色都買下來、「我每年都會買」、「尺寸、舒適度和版型都很棒！」、「太可愛了！」、「版型漂亮，而且柔軟舒適」。

