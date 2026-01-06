為什麼Costco商品數量不多卻「這麼會賣」？答案藏在會員數據

美式賣場好市多（Costco）持續深化數據與科技應用。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續深化數據與科技應用，外媒指出，Costco透過精準掌握會員消費行為，在維持商品品項數量有限的同時，成功拉高單一商品銷售表現，個人化策略已成為推動營收與會員忠誠度的重要引擎。

美媒《The Street》報導，Costco 累積數十年會員購物數據，並運用即時庫存追蹤系統，掌握商品從倉庫到賣場貨架的流動情況。產業研究機構《The Future Warehouse》指出，這套系統可即時辨識熱銷與滯銷商品，協助 Costco 快速調整庫存配置，是其高效率庫存管理的關鍵之一。

請繼續往下閱讀...

AI 與數據分析公司 Klover.ai 分析，Costco 的商業模式本身即是一套高度有效的「數據淨化機制」。付費會員制度，搭配上精選、有限的商品結構，使其交易數據高度集中且具長期一致性，成為極具價值的資料來源，特別適合用於預測型人工智慧（AI）模型分析。

從本質上來看，倉儲型賣場難以做到高度個人化，但 Costco 能在數位空間中，採取多項作法來拉近與會員之間的距離。

Costco 近年在數位布局方面，加快個人化功能腳步。執行長瓦克里斯（ Ron Vachris ）日前在財報電話會議中表示，公司已在官網與 App 推出新的個人化功能，可依據會員過往搜尋與瀏覽紀錄，提供更相關的商品推薦。他強調，即便是如此基礎的改善，也已明顯帶動銷售成長。

瓦克里斯稱，Costco 的數位策略並非「為科技而科技」，而是希望透過科技強化核心競爭力，包括提升會員忠誠度、推動營收成長，以及提升營運效率，確保能以最低成本將商品提供給會員。

Costco 財務長米勒奇普（Gary Millerchip）也指出，公司目前仍處於個人化發展的初期階段，正持續透過數據分析，找出提升會員體驗與便利性的切入點，並優化訊息傳遞內容與呈現方式。

他坦言，未來仍有多個環節可進一步強化個人化體驗，讓會員更容易接觸到最具價值與相關性的資訊。

市場分析認為，隨著零售競爭加劇，Costco 若能持續強化數據與個人化應用，將有助於鞏固會員制度優勢，並在實體與線上通路同步擴大成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法