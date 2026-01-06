台中再等等！Costco在3月前將連開5家新分店 地點揭曉

台中市要蓋第3家Costco好市多，基地有望落腳台中精機舊廠。圖為好市多北台中店。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕美式賣場好市多（Costco）持續擴大布局，Costco去年底證實，將開出台中第3家，全台第15家好市多分店，但仍需要內政部核可通過，據台中市府新聞稿，台中第3家Costco有望落腳在西屯區台中精機舊址，引發市場關注。而Costco最新公布的新開分店時程，顯示將在2026年1月至3月一口氣開設5家新分店，全數位於美國。還沒有台中的身影。

Costco最新公布，將在2026年1月開幕的分店位於：加州西羅斯維爾（W Roseville, CA）。而將在2026年3月開幕的4家分店，分別位於：佛羅里達州聖露西港（Port St. Lucie, FL）、德州自由山（Libery Hill, TX ）、德州福尼市（Forney, TX ）、猶他州聖喬治（S St George, UT）。

Costco執行長（CEO）瓦克里斯（Ron Vachris）日前在財報電話會議上透露，公司在 2026 會計年度（2025年9月至2026年8月）的開店數量為28家，

而台中市都委會去年底已通過台中精機廠遷廠都市計畫變更案，後續將依規提報內政部都委會續行審議，據台中市府新聞稿，該址極有可能成為Costco在台中的第3店。

好市多行銷企劃部經理劉恒嘉去年也表示，Costco持續透過展店與全球採購來降低成本、回饋會員，這是公司一貫且長期的方向，未來也會積極評估合適據點，並依相關規範與政府單位密切合作推動後續作業。

