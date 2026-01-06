川普：美政府考慮資助石油公司 全面擴大在委內瑞拉業務

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他相信美國石油業可以在不到18個月的時間內，擴大在委內瑞拉的業務，並讓相關業務「步入正軌」，並稱這將花費一大筆資金，美國政府正考慮資助這些石油公司。

川普接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時表示，他認為美國石油業可以在更短的時間內完成，但這將花費鉅額資金，石油公司會先花掉這些錢，然後會從美國政府或是收入中得到補償。

美國政府最終是否同意補償石油產業在委內瑞拉投入的成本，或認定未來的收入足以償還支出，很可能成為石油公司考慮各種方案的關鍵因素。川普拒絕透露他認為企業修復、升級委內瑞拉老化的石油基礎設施需要花費多少錢，僅強調，石油公司將投入鉅額資金，但他們會做得很好，國家也會發展得很好。

儘管川普態度樂觀，但石油公司似乎對迅速進入委內瑞拉市場、擴大業務規模或進行投資持懷疑態度。委內瑞拉歷史上曾發生過國家資產被沒收、美國持續的制裁以及最近的政治動盪，都加劇企業謹慎的態度。

川普表示，他相信開採委內瑞拉的石油儲備，將會降低油價，川普也補充，委內瑞拉是一個石油生產國，這對美國有好處，因為他可以壓低油價。汽油價格已處於多年來的低點，根據美國汽車協會（AAA）數據顯示，週一（5日）平均零售汽油價格為每加侖2.81美元，這是自2021年3月以來最低。

雖然油價下跌可能會降低汽油價格，但這可能也代表著那些大型石油公司的收入減少，而川普正指望這些公司為委內瑞拉石油工業的重建提供數十億美元的外國投資。

被問到政府在週六（3日）逮捕委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）之前，是否向任何石油公司進行簡報，川普給出否定的答案，但稱一直有在討論如果這麼做會如何，石油公司完全知道華府正考慮採取行動，但沒有明確告知他們白宮正打算這麼做。

川普表示，現在要談他是否親自與美國3大石油生產商埃克森美孚（Exxon Mobil）、雪佛龍（Chevron）和康飛石油（ConocoPhillips）的高層交談過還「太早」。並補充，自己「跟每個人都會對話」。

針對報導，康飛週一拒絕就委內瑞拉石油儲備計劃進行評論；雪佛龍聲明，公司不對商業事務發表評論，也不對未來的投資進行推測；埃克森美孚則未對此做出回應。

