台股狂熱、散戶借錢也要上車！ 彭博揭 : 融資槓桿攀升至17年新高

2026/01/06 11:54

台股火熱，槓桿槓桿水位攀上2008年來新高。（資料照）台股火熱，槓桿槓桿水位攀上2008年來新高。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台股行情持續狂飆，在指數不斷刷新歷史高點之際，散戶的進場力道與風險偏好也同步升溫，台股的槓桿押注已攀升至17年來的最高點，顯示市場氣氛已進入高度亢奮狀態。

根據《彭博》彙整的數據，截至本週一（5日），台股融資餘額攀升至3510億元，創下自2008年6月以來的最高水準，等於17年新高。這代表投資人透過借錢加碼股票的意願明顯升溫，也凸顯市場整體風險承擔能力正快速擴張。

市場認為，在資金助推下，台股今日早盤開低後急速翻紅，盤中一度來到30471點、上漲366點，再刷歷史新高。

分析師指出，指數與融資餘額齊步走高，反映出投資人對後市的樂觀預期，特別是在AI、半導體等主流題材持續吸引資金湧入的背景下，追價與槓桿操作成為不少散戶的共同選擇。

不過，融資水位來到長期高檔，也意味著市場對波動的敏感度正在提高。一旦指數出現較明顯修正，高槓桿部位可能放大賣壓，讓行情震盪幅度加劇。這波由創新高行情所帶動的「槓桿熱」，在強化漲勢的同時，悄悄累積未來調整時的風險。

