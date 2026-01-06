國際投資者發出警告！ 2026年將有「3大熱門事件」撼動全球經濟

日本投資專家警告，2026年將有3大熱門事件撼動全球，成為經濟結構的轉折點。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕2025年，日經指數均價突破5萬點，但日圓對美元的貶值仍在持續。進入2026年，日媒引述投資專家木戶次郎看法，警告今年將有3大熱門事件將撼動全球，成為經濟結構的轉折點，包括中國經濟的「低品質延命」、美國內政主導下的對外強硬，以及日本自身的利率與財政抉擇，將在同一時間疊加發酵。

木戶次郎稱，真正可能引爆連鎖反應的是3條同時燃燒的火線。首先是中國，其問題不在於是否崩潰，而在於「延命品質」持續下降。當信用信心不足、資本外流波動加劇、政策與監管的突變，將讓市場波動率放大。

第二條火線來自美國政治，因內政壓力升高，使對外強硬成為塑造形象的工具，包括關稅、半導體、對中投資限制與盟友站隊要求，更多服務於國內政治，而非經濟效率。美中之間不會真正修復，也不會全面攤牌，而是以更粗糙的方式維持「受控對立」。

這對日本而言，這意味著地緣政治風險被牢牢貼在貨幣之上，日圓更像「前線貨幣」，而非傳統避險資產。

第三、也是最關鍵的一點，是日本自身的利率與財政。其真正的問題不在升息幾次，而在市場是否相信日本有「守住貨幣」的決心。如果利率上調，卻換不回匯率信任，那代表市場已開始質疑政策順序本身，是否願意為抑制通膨而承受成長放緩，又或者願意讓財政承擔痛感、重新排序「先守生活、再顧市場」。

對此，木戶次郎認為，答案若是否定的，因為日圓壓力便難以逆轉；但答案若是肯定的，市場與資產價格也將面臨摩擦。

木戶次郎表示，近年日本並非被動承受日圓貶值，而是選擇了一套「容忍弱勢貨幣」的政策組合，以換取出口企業獲利、股價支撐與名目稅收的短期穩定。在這樣的前提下，政府一方面默許通貨價值下滑，另一方面卻不斷向民眾傳遞「靠投資自救」的訊息。

目前日本實質薪資停滯、生活必需品價格高檔化，已會轉化為生活壓力，日圓的實質購買力已下滑約30%。在貨幣貶值、購買力下降、家庭餘裕不足的環境下，將有更多家庭因物價與匯率被擠壓，風險便從國家層級，被悄然轉嫁到個別家庭身上，這種現象，已接近「國家將風險個人化」。

因此，2026 年對日本而言，未必是一場劇烈危機，更可能是一張被延後多年的帳單，包括通貨膨脹被輕視、生活被犧牲、市場被優先的政策邏輯，正迎來反向校正的時刻。木戶次郎認為，最先感受到震動的恐怕不是市場，而是各國民眾的日常生活。

