川普豪賭委瑞內拉「黑金復興」能翻身 ? 彭博警告 :1000億美元只是「起跳價」

川普豪賭千億美元，押委瑞內拉「黑金復興」。圖為委內瑞拉石油公司PDVSA。（擷取自社群媒體）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣示，要讓委內瑞拉石油產業「起死回生」，但在能源圈眼中，這更像是一場千億美元的跨時間豪賭。《彭博》分析，委內瑞拉石油體系若要恢復到接近巔峰狀態，美國能源巨頭如雪佛龍、埃克森美孚、康菲石油等，恐怕必須連續十年、每年投入約100億美元（約新台幣3153.6億元）。

但美國萊斯大學貝克公共政策研究所的能源專家指出，這金額還只是「基本盤」，若想加速復甦，預計資金需求只會更高。據報導，委內瑞拉坐擁全球最大的原油蘊藏量，在馬杜羅執政的12年間，產量卻腰斬再腰斬，如今僅剩高峰期的約4分之1、日產量跌至約100萬桶。

請繼續往下閱讀...

美國國務卿盧比歐坦言，尚未與美國石油公司正式接觸，但可以確定的是「興趣極高」。然而，曾在委內瑞拉國營石油公司任職的前高層直言，企業最在意的不是油藏，而是政治穩定性，在缺乏新國會、權力結構未明朗之前，任何大規模投資都不現實。

川普想復興委瑞內拉石油產業，更棘手的是當地基礎設施的全面潰敗。據報導，過去一天即可完成的超級油輪裝船，如今要耗上五天，而奧里諾科重油帶的鑽井平台長期荒廢，輸油管線漏油、金屬零件被拆賣、白天公然偷竊與火災頻傳，至於帕拉瓜納煉油廠則故障不斷，只能斷斷續續運轉。專家指出，這不只是老化問題，而是系統性失修。

目前唯一仍在委內瑞拉運作的美國企業是雪佛龍（Chevron Corporation），靠著特別許可撐起約4分之1的產量。市場也期待埃克森與康菲石油回歸，但這2家公司在查維茲時代遭資產接收、至今仍有補償爭議未解，態度顯得格外保守。

戰略研究機構直言，石油公司或許會開始「更新計畫」，但在看到真正的穩定跡象前，不會押下真金白銀。

對此，能源市場顧問公司XAnalysts創辦人兼執行長兼首席石油分析師薩赫德夫指出，關於委內瑞拉石油儲備的重要性，存在著許多「熱議和錯誤分析」。他直言，委內瑞拉原油過於黏稠，並不受歡迎。

總結來看，川普的「委內瑞拉石油復興計畫」，本質上是一場押注政治轉型、資本耐心與高風險回報的千億美元賭局。要把一個因政治腐敗、投資斷鏈與基礎設施崩壞而凋零的產油國，拉回昔日高峰，代價遠比口號來得沉重。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法