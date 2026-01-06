買錯就後悔！UNIQLO「超夯聯名」重磅回歸 達人實穿評測一次看

UNIQLO是日本代表性的全球時尚品牌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕日本一名時尚YouTuber「Matome」（まとめ）平時經營服飾公司，並透過YouTube與社群媒體分享有關服飾的實用資訊，針對UNIQLO今年初登場的聯名系列「UNIQLO＋J」 單品進行詳細評測，Matome實際購入14900日圓（約3051元新台幣）的男款Hybrid羽絨外套 MA-1（ハイブリッドダウンオーバーサイズMA-1），以及3990日圓（約817元新台幣）的府綢標準領襯衫（ブロードシャツ/レギュラーカラー）後，建議2款都可以比平常選擇大一號的尺寸，穿出較為寬鬆的效果會更理想。

日本媒體《日刊SPA!》報導，Matome是RePLAY公司代表取締役，經營品牌、選品店、二手服飾及網路媒體等多元服飾相關事業，並透過YouTube頻道，提供初學者也能理解的時尚資訊。

請繼續往下閱讀...

Matome指出，所謂「UNIQLO＋J」，是 UNIQLO 與設計師吉爾桑德（Jil Sander）的聯名企劃，並非與 Jil Sander 品牌本身合作，而是設計師本人參與的合作。該系列首次推出時曾掀起極高話題，今年則從過去的聯名商品中復刻部分款式，因此再次受到市場矚目。

Matome指出，男款Hybrid羽絨外套 MA-1可說是本次聯名系列中最受期待的單品。這類飛行夾克（Bomber Jacket）自 2025 年前後便開始成為流行趨勢，或許也是本次復刻的背景之一。設計為經典 MA-1 風格，短版衣長、翻蓋口袋，並在下襬與袖口配置羅紋設計。

材質為 100% 尼龍，布料厚實、毫無廉價感，連拉鍊等配件細節都相當講究，整體完成度極高。保暖性方面也表現不俗，雖然Hybrid羽絨的防寒力略遜於傳統羽絨，但Matome認為，這對於怕熱的人來說，保暖程度已相當足夠。

Matome指出，男款Hybrid羽絨外套 MA-1的剪裁輪廓稍嫌可惜，雖然維持 MA-1 的短版衣長與寬身設定，袖寬卻偏窄，不僅與原始軍裝血統有所差異，也與當代流行趨勢略顯脫節，要穿出「現在感」其實相當困難。

此外，「Oversize」是以當年推出時的標準而言，以現在的眼光來看，並不會覺得特別寬大。因此在選擇尺寸時，建議比平常多選大一號，穿出較為寬鬆的效果會更理想。

至於府綢標準領襯衫，Matome指出，縫線針距相當細密，車縫也十分整齊，從這就能明顯感受到其相較一般襯衫更為高級的質感。設計同樣走經典路線，附胸前口袋、標準領型，背面採中央箱褶設計，確保肩部活動空間；下擺則為圓弧剪裁並加上三角補強布，屬於相當正統的襯衫設計。

Matome表示，其材質採100% 純棉，帶有低調內斂的光澤，質感相當出色。正面採無車縫線的法式門襟設計，使布料的高級光澤不被打斷，這一點也能感受到濃厚的吉爾・桑德風格。

版型屬於經典不退流行的款式，不受流行影響，雖然以當前趨勢來看，衣長稍微偏長，但仍在可接受範圍內，穿起來並不突兀。尺寸同樣建議選擇大一號。顏色方面提供素色與條紋款，不論選哪一款都不會出錯。其中偏深藍色調的藍色款，光澤感尤其強烈，能明顯感受到高級質感。

Matome將男款Hybrid羽絨外套 MA-1，推薦給適合對自己穿搭功力有自信、能駕馭較具挑戰性剪裁的人；府綢標準領襯衫則推薦給想要入手一件剪裁講究、質感優秀的基本款襯衫的消費者。

男款Hybrid羽絨外套 MA-1。（圖擷取自UNIQLO官網）

府綢標準領襯衫。（圖擷取自UNIQLO官網）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法