雪佛龍是委內瑞拉石油危機最大贏家？華爾街這麼看

雪佛龍被視為委內瑞拉石油危機最大贏家，不過，專家認為，要獲利還有很長的路。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕在委內瑞拉總統馬杜羅被推翻後，美國總統川普呼籲美國石油公司重建委內瑞拉的能源部門，受此激勵，美國石油巨頭雪佛龍（Chevron）被視為最大贏家，股價週一強漲逾5%，不過，專家認為，美國石油巨頭來說，要使委內瑞拉的石油產量恢復到90年代每天350萬桶的峰值水平，還有很長的路要走，而且代價高昂。

CNBC報導，分析師表示，雪佛龍是唯一仍在委內瑞拉境內營運業務的大型石油公司，最具備在委國擴大生產的優勢，而埃克森美孚（ExxonMobil）和康菲石油（ConocoPhillips）因委內瑞拉已故前總統查維斯（Hugo Chavez）2007年將能源產業國有化並沒收外國石油公司資產，已退出委內瑞拉。

請繼續往下閱讀...

根據美國能源資訊署的數據，委內瑞拉擁有全球最大的已探明原油儲量，達3030億桶。但對於美國石油巨頭而言，要讓委內瑞拉的石油產量恢復到上世紀90年代的日產量高峰350萬桶，還有很長的路要走，而且成本高昂。

「對於石油公司來說，這是1個高風險的投資領域，」全球風險管理公司首席分析師兼研究主管阿恩·洛曼·拉斯穆森表示。

根據顧問公司Rystad Energy估計，未來15年僅維持原油日產量110萬桶就需要約530億美元（約新台幣1.67兆）的投資。Rystad也表示，到2040年，若要將產量提升至日產量300萬桶，所需的資本支出將增加兩倍多，達到1830億美元（約新台幣5.76兆）。

Rapidan Energy 創辦人鮑伯麥克納利表示，美國石油巨頭希望確定誰在加拉加斯掌權以及政府的穩定性如何。

全球風險管理公司拉斯穆森表示，一個主要問題是委內瑞拉未來是否會回到類似馬杜羅的政權，並再次將石油資產國有化。

曾任喬治·W·布希總統時期白宮能源顧問的麥克納利表示，美國石油巨頭將不得不考慮，在世界上石油資源如此豐富的地區，向委內瑞拉投資數百億美元是否具有經濟意義。

麥克納利說，有很多理由認為這將是一條漫長而曲折的道路，而不是一蹴而就的捷徑。

雪佛龍公司透過美國政府頒發的特殊許可證，與委內瑞拉國有石油公司（Petróleos de Venezuela）維持合資企業。據摩根大通稱，這些合資企業約佔委內瑞拉石油產量的23%。

摩根大通分析師 Arun Jayaram 在週一的一份報告中告訴客戶，該公司通過其合資企業擁有大量石油資源，並且一直是該國能源基礎設施的主要開發商，因此該公司在未來擴大產量方面將處於有利地位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法