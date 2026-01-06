通通「7990日圓」！UNIQLO、GU這2款熱銷百搭外套 行家評「新年必備品」

優衣庫Pufftech羽絨外套。（擷取自YAHOO!JAPAN）

〔財經頻道／綜合報導〕1月寒流來襲，許多人可能都在考慮添置幾件外套，而快時尚達人則從優衣庫（UNIQLO）和GU的眾多外套中，精心挑選出優衣庫 Pufftech 羽絨外套和GU Cozy Melton Balmacaan 大衣，這2件外套，由於兼具保暖和優雅氣質，且通通只要7990日圓（約新台幣1598元），是今冬最值得購買的時尚百搭外套。

日媒報導，達人表示，優衣庫這款 Pufftech 羽絨外套保暖性極佳，防水性能出色，是日常穿著的理想之選。它輕盈透氣，無需羽絨的厚重感，即可輕鬆穿脫，保暖效果同樣出色。這款強大的外套採用雙層織物交織而成，輕盈透氣，廣受好評，絎縫工藝有效防止針孔，阻擋風雨侵入，並防止填充物逸出，與羽絨不同，Pufftech 布料的另１個優點在於可直接在家手洗。

該款羽絨外套共有7種顏色可選，豐富的基礎色和優雅色系，應有盡有，搭配休閒褲，即可打造時尚休閒造型，而落肩設計和圓弧下擺，使其既時尚又不失運動感，是日常穿著的理想選擇。

GU Cozy Melton Balmacaan大衣。（擷取自YAHOO!JAPAN）

如果您正在尋找１件優雅精緻適合出席聚會等社交場合的長版大衣，GU 的暢銷款「舒適美利奴羊毛巴爾馬坎大衣」絕對是您的不二之選！其獨特的圓弧下擺打造出繭型輪廓，方便穿脫，展現時尚風格。

而翻領設計，讓立領更顯立體感，若放下領口，則更顯優雅，為任何造型增添溫暖與時尚氣息，且配有同款布料的腰帶，既可繫於腰間，也可隨意穿戴，打造休閒隨性的風格。

這款大衣有棕色、黑色和藏青色3種經典顏色可選，永不過時，穿著舒適。流暢的直筒輪廓更顯纖細修長。無論是優雅場合還是休閒場合，它都能輕鬆駕馭。尤其推薦搭配藍色繫服飾，打造精緻休閒風格。

