CES 2026登場！AI、機器人與數位健康成科技風向球

〔記者邱巧貞／台北報導〕2026年度科技盛會CES消費性電子展於1月6日至1月9日在美國拉斯維加斯登場。這場由Consumer Technology Association（CTA）主辦的年度展會，再度成為全球科技產業的重要風向指標，聚焦機器人、醫療照護、車輛、穿戴式裝置與遊戲等多元領域的最新技術進展，勾勒出科技產業下一階段的發展輪廓。

根據CES官網資料，今年展會的一大新亮點，是CES Foundry首度登場，鎖定人工智慧（AI）與量子科技等前瞻技術；同時，全展區也明顯擴大機器人應用與數位健康相關展示，並全面升級Creator Space創作者專區，回應內容創作與創作者經濟持續成長的趨勢。

AI貫穿全場，從硬體走向生活應用

人工智慧（AI）再度成為幾乎所有展示的核心。隨著科技產業持續探索消費者願意購買的產品，AI的應用將無所不在，多位業界量級人物也將透過主題演講分享對未來AI解決方案的願景。

在應用層面，AI 於醫療領域的角色尤為受到關注，展示重點不僅在於診斷或設備本身，更進一步延伸至透過科技改變個人健康習慣，協助疾病管理與預防。

家用機器人、延展實境成關鍵字

家用機器人同樣迎來新一波發表潮。南韓科技大廠LG宣布展示名為「CLOiD」的家用助手機器人，主打可協助處理多項日常家務；Hyundai也同步揭示其在機器人與製造技術上的長期布局，顯示自動化技術正逐步從產線走進生活場景。

此外，「延展實境（Extended Reality）」成為今年展場的熱門關鍵字之一。相關技術被視為機器人與其他實體AI的虛擬訓練場域，有助於加速自動化系統與智慧應用的實際落地。

CTA：科技關鍵在「對人真正有意義」

CTA執行主席暨執行長Gary Shapiro在接受美聯社專訪時指出，今年CES最明顯的趨勢，在於「如何以對人真正有意義的方式使用AI」。他強調，機器人、健康長壽、行動科技（從自駕車到船舶、無人機）以及內容創作，正共同構成CES 2026的核心樣貌。

