UNIQLO排行前兩名款式運動褲 網評「百搭又顯瘦」

〔財經頻道／綜合報導〕對於那些正在尋找既舒適又有型的褲子的人來說，UNIQLO（優衣庫）的「運動直筒褲」非常受歡迎，它是百搭單品，既可以作為日常居家服，也可以作為短途旅行的休閒裝。日媒報導排名前兩款的運動直筒褲，是網評最佳的選擇。

第一名：運動寬褲

排名第一的是UNIQLO:C系列的「運動寬褲」（含稅3990日圓），這款褲子採用寬鬆、寬大的直筒版型。外層為棉質，內層為聚酯纖維。外層布料彈性適中，觸感柔軟美觀；內層則以舒適順滑著稱。腰部採用鬆緊帶和抽繩設計，可調式鬆緊，穿著舒適。這款褲子有多種顏色可選，適合各種場合。

第二名：運動直筒褲

同屬「UNIQLO: C」系列的「直筒運動褲」（含稅3990日圓）由克萊爾·韋特·凱勒 （Clare Waight Keller） 操刀設計，主打日常易穿的單品，注重輪廓和平衡感。這款運動褲擁有優美的直筒廓形，巧妙地隱藏了腿部線條，即使是運動褲也能給人一種輕鬆自在的感覺。

它不僅休閒百搭，更獨特的之處在於可以根據搭配的上衣輕鬆調整褲型。評論包括：「中間的縫線讓它看起來很俐落」、「穿上這條褲子，既寬鬆又顯瘦！版型超棒！簡直完美！」、「五星都不夠！完全不顯臀型！線條太美了！我終於找到了完美的褲子」、「根據搭配方式，既可以打造正式造型，也可以打造休閒造型。機上或車裡穿起來都很舒服。」

