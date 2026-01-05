冷氣安裝10年30死、墜落占七成 勞動部發布安裝維修安全指引

為降低冷氣機安裝與維修作業的職災風險，勞動部近日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕為降低冷氣機安裝與維修作業的職災風險，勞動部近日發布「冷氣安裝維修作業安全指引」，針對安裝、檢修等各作業階段，系統性盤點工作環境特性與潛在危害，並結合實際職災案例與現場經驗，逐步說明安全施工流程與防護重點，期盼強化業者與從業人員的安全意識與防災能力。

勞動部職業安全衛生署指出，統計近10年來，勞工從事冷氣機安裝及維修作業共發生30件重大職業災害，造成30人死亡，其中以墜落事故最為嚴重，占比接近7成。由於冷氣安裝工程多由微型企業或自營作業者承作施工，常因資源有限、危害辨識不足，使勞工長期暴露在高處墜落等高風險環境，導致職災發生。

請繼續往下閱讀...

為強化作業安全，職安署邀集電器商業同業公會全國聯合會、新北市電器商業同業公會，以及內政部、經濟部與勞動檢查機構等相關單位多次研商，彙整各界經驗，訂定貼近實際作業需求的安全指引，提供第一線作業人員遵循，降低意外發生風險。

職安署強調，該指引經由彙整各界實務經驗作法而訂定，將要求業者建立風險管理機制，除了落實防護設施與個人防護具的正確使用，後續也將規劃辦理冷氣安裝與維修人員的安全宣導與教育訓練，全面提升作業安全水準，確保勞工生命安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法