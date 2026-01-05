路透：AI巨額投資帶動通膨飆升 恐成今年最被忽視風險

分析師警告，人工智慧（AI）巨額投資帶動的通膨飆升，是今年最被低估的風險。（路透檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕《路透》報導，今年開年以來，全球股市在人工智慧（AI）狂潮帶動下一路飆高，卻忽略了可能破壞這波行情的最大威脅之一，即部分由AI投資熱潮推動的通膨飆升。

今年美股7大科技公司貢獻了漲幅的一半，2025年美股出現兩位數字漲幅，並創下歷史新高紀錄。與此同時，市場對AI和貨幣寬鬆政策的樂觀情緒，也推動歐洲和亞洲股市在2025年創下歷史新高。

對進一步降息的預期，也提振了債券市場，隨著通膨的回落，美國國債投資人獲得了5年來的最佳的年度報酬，儘管通膨仍高於美國聯準會（Fed）設定的2%目標。

今年美國、歐洲和日本政府的刺激措施和AI的蓬勃發展，預料將重振全球經濟成長，並再度推升通膨，因而促使各國央行結束降息週期，以遏止熱錢流入還在瘋AI的市場。

皇家倫敦資產管理公司（Royal London Asset Management）多元資產部門主管葛林瑟姆（Trevor Greetham）表示，「你需要一根針戳破泡沫，收緊貨幣政策或許能做到這一點」；雖然他仍持有大型科技股，但預計今年年底全球通膨將大幅飆升。

葛林瑟姆說，收緊資金將降低投資人對投機性技術的偏好，增加AI計畫的融資成本，並降低科技公司的獲利和股價。

分析師指出，微軟、Meta（臉書母公司）和Alphabet（Google母公司）砸下數兆美元興建新資料中心，也是帶動通膨升高的因素，因為這項計畫消耗能源和先進晶片的速度非常快。

摩根士丹利策略師席茲（Andrew Sheets）表示：「根據我們的預測，成本將會上升而非下降，因晶片成本和電力成本都在上漲。」他說，由於企業對AI的大量投資，美國消費者物價指數（CPI）將持續高於Fed的2%目標，直到2027年底。

英傑華投資公司（Aviva Investors）在其2026年展望中指出，一個重大市場風險將來自於各國央行結束降息週期，甚至開始升息，因AI投資和歐洲、日本政府的刺激性支出浪潮，將帶來通膨壓力。

全球人力資源和投資顧問公司美世（Mercer）歐洲經濟和動態資產配置主管班迪卡斯（Julius Bendikas）表示：「讓我們夜不成眠的是，通膨風險再度出現。」

市場已初步顯露出對成本上升和AI可能過度支出的擔憂。甲骨文（Oracle）2025年12月股價大跌，因該公司披露支出大幅成長。博通（Broadcom）也示警，其高利潤將受到擠壓，導致股價大跌。個人電腦大廠惠普（HP）預計到今年下半年，因資料中心需求成長導致記憶體晶片成本飆升，導致價格和獲利將面臨壓力。

德意志銀行預計，到2030年，AI資料中心德資本支出將達到4兆美元（新台幣126兆元），而這些計畫的快速推出可能導致晶片和電力供應瓶頸，進而使投資成本螺旋上升。

