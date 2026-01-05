最愛台灣機車的前3名國家洗牌了 兩黑馬在歐洲

車輛公會統計，2025年前十月台灣機車外銷總金額統計，日本排名第一，西班牙和義大利分居第三和第三。（示意圖，本報資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕根據車輛公會統計，2025年前十月台灣機車外銷總金額統計，日本排名第一，累計金額台幣11.8億268萬2千元、第二名西班牙9.6億47萬3千元、第三名義大利5.8億402萬元。

總金額排名第四至第十的國家依序為以色列（2.6億422萬元）、澳洲（2.6億276萬元）、阿拉伯聯合大公國（2億608萬元）、美國（1.9億946萬元）、馬來西亞（1.8億852萬元）、德國（1.8億28萬元）和希臘（1.7億299萬元）。

請繼續往下閱讀...

車輛公會指出，台灣機車設計及製造技術已完全獨立自主，品質與日本並駕齊驅，廣受國際肯定，並自創品牌行銷國內外。

前十月台灣機車外銷數量最大的國家則是阿拉伯聯合大公國，達5萬1928輛，佔所有國家的28.18%。排名第二和第三分別是馬達加斯加和日本，機車數量各為3萬3007輛、2萬2014輛，占比為17.91%和11.95%。第四名為奈及利亞的2萬1847輛，占比30.99%。

數據顯示，台灣前十月出口機車至阿拉伯聯合大公國的年增率為31.69%，馬達加斯加年增率31.08%，日本的年增率為41.92%。而年增率增幅最大的為排名第5的西班牙（293.93%，1萬376輛），以及排名第12的馬來西亞（298.98%，1568輛）。

機車數量排名第六至第十的國家依序為迦納（8904輛）、美國（4954輛）、伊拉克（4906輛）、義大利（4554輛）和以色列（2786輛）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法