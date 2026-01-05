春節送禮新趨勢 昇恆昌以文化工藝與星級聯名行銷台灣

昇恆昌攜手鶯歌在地陶瓷窯廠歐文瓷推出馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒。（昇恆昌提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕隨著消費趨勢轉變，購物及送禮需求從價格導向，走向更重視文化內涵與體驗價值的選擇。昇恆昌免稅商店指出，身為國門第一線的旅遊零售領導品牌，觀察到旅客對禮品能夠承載台灣在地文化及故事的期待，春節禮盒不只是節慶商品，而是國門行銷台灣的重要載體，透過文化工藝、創意設計與星級聯名的多元呈現，讓旅客在節慶時刻，將屬於台灣的祝福、故事與記憶一同帶回世界各地。

昇恆昌指出，今年特別精選30款春節禮盒，並推出3款獨家監製、聯名禮盒商品，從創意設計到高端聯名，滿足不同族群、不同送禮情境的多元需求，讓送禮成為旅程中延續台灣文化與情感的體驗。即日起，春節禮盒可於昇恆昌全台門市及昇恆昌宅配網搶先預購，1月15日起正式開賣。

請繼續往下閱讀...

昇恆昌攜手鶯歌在地陶瓷窯廠歐文瓷推出馬年限定「立馬探吉」生肖瓷罐禮盒，每一只瓷罐皆歷經六道高溫窯燒，並結合24K真金燒製與手工描繪工藝，設計靈感取自丙午火馬年「雙火相生」意象，圓潤造型搭配花紙與流蘇元素，傳遞「好運收官、喜氣延續」的年節祝福。透過生肖瓷罐系列，昇恆昌持續串聯在地工藝與地方創生，在國門行銷台灣。禮盒內甜點「棗到杏福」，則與台灣更生保護協會輔導的甜點廠商合作，結合地方創生與社會關懷，展現企業與送禮人的公益精神。

以「一盒收藏台灣味」為概念的台玩味造型餅乾春節禮盒，將芒果冰、鳳梨酥、珍珠奶茶、小籠包等台灣經典小吃化為趣味造型餅乾，融合西式烘焙手法與多元口味，滿足年輕族群與海外旅客青睞。昇恆昌透過創新和高辨識度設計，讓台灣味成為適合分享、拍照與跨世代交流的春節選擇。

針對重視質感與品味的送禮需求，昇恆昌攜手米其林星級品牌富錦樹台菜香檳與日月潭五星級飯店涵碧樓，以台灣茶融入精緻甜點，分別推出「午後茶點春節禮盒」與「達克瓦茲禮盒」。午後茶點春節禮盒匯集「富蛋糖心酥」、紅烏龍與阿里山金萱茶，糖心酥選用宜蘭櫻桃鴨蛋，搭配茶香圓潤柔和，風味溫潤雅致。達克瓦茲禮盒則以日月潭台茶18號紅玉紅茶與南投金萱烏龍入味，將台灣茶香融入法式甜點，展現東西方飲食文化的創意融合。從內容到包裝美學，回應旅人對「送得體面、送得有故事」的期待，也讓台灣茶點以精緻豐富樣貌走向國際旅遊市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法